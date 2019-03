Educação: Julgamento do STF ascende à possibilidade de greve nas escolas estaduais

A possibilidade das aulas não se iniciarem no próximo ano nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte ficou mais evidente após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), proposta por cinco governadores contra a lei que estabelece o piso nacional dos magistrados.



A decisão do STF reafirmou que o piso será estabelecido a partir de 1º de janeiro e as 40 horas de trabalhos semanais serão mantidas. Porém, até o julgamento final da Adin, o valor de R$ 950 terá que estar incorporado as gratificações e vantagens. Sobre a distribuição da carga horária o Supremo suspendeu o cumprimento máximo de 2/3 em sala de aula.



“A forma como o STF avaliou a situação é reafirmar que a estrutura educacional que está ai, nunca vai mudar”, declarou a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte), Fátima Cardoso.



Com isso, segundo Fátima Cardoso, a possibilidade de greve cresce. Além dos problemas para implementação do piso, os professores do RN reclamam da falta de um Plano de Cargos Carreiras e Salário para os trabalhadores da educação e o não pagamento das letras de graduação. O Sindicato ameaça não iniciar as aulas do ano letivo de 2009.

Gabriela Duate Para a deputada Fátima Bezerra a essência da lei foi alterada.



Para a deputada Fátima Bezerra, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional dos Professores, a decisão do Supremo alterou a essência da Lei. "Infelizmente, o Supremo acatou parte dos argumentos dos governadores na Adin ao incorporar as vantagens e gratificação ao vencimento básico, da forma como está, o valor estabelecido para vencimento básico está mais para teto que piso", criticou.



"Essa regulamentação era essencial, pois o professor corrige provas, prepara aulas e pesquisa, fora da sala de aula, e isso é trabalho, deixar essa distribuição a cargo dos municípios e estados, é um retrocesso", disse a deputada sobre a suspensão da carga horária fora da sala de aula.



O Sinte acredita que a suspensão das horas de trabalho extra-classe, que serviriam para a preparação do professor, caracterizou a ausência de tempo para se dedicar aos estudos.