Eleições 2010: a reação vai começar

A governadora Wilma de Faria, que até pouco tempo evitava qualquer declaração sobre o assunto, abriu uma exceção e, na última, na quarta-feira (10), confirmou a candidatura ao Senado Federal, segundo ela, já lançada por todas as pessoas ligadas politicamente ao seu partido."Todos os aliados já me lançaram candidata ao senado. A aliança que se desenhou pode sim permanecer para 2010, mas não há nada definido ainda". Mesmo assim, Wilma estipula um prazo: "Vamos definir tudo no próximo ano, antes de dezembro". Nada de deixar para última hora.Obviamente, a líder do PSB não é a única a pensar no Congresso Nacional. Garibaldi, que ainda está ao lado dela mesmo sem concordar com a ocupação de cargos pelo PMDB na sua administração, já disse: "Eu vou pensar primeiro em mim", se referindo ao companheiro de chapa. Rodeando a cerca, José Agripino (DEM) que, dizem, foi o grande vitorioso na eleição de Natal, tentará a reeleição. Será?Ele tem dito que sim, mas tem gente com planos maiores para o senador. O presidente do Diretório Estadual do PSDB, Geraldo Melo, afirma que a legenda no Rio Grande do Norte defenderá que o companheiro de chapa do candidato à Presidência da República pelo PSDB seja o líder do Democratas.No início desta semana, o presidente nacional do Democratas, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), falou sobre a necessidade de que os representantes do DEM e PSDB nos estados comecem a fortalecer suas alianças já com a expectativa da próxima eleição presidencial. O senador Agripino, por sua vez, disse que iria buscar a reaproximação com Geraldo Melo e o tucano demonstra interesse no acordo. A dúvida é se ele desistiria da candidatura à reeleição para se aventurar, possivelmente, ao lado de Serra.Agripino, no auge de um discurso na Assembléia Legislativa do Estado, durante uma homenagem, disse que a sua maior "frustração" na vida pública foi não ter sido indicado para concorrer ao cargo de vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), alegando que era um desejo do candidato e da população, mas que o DEM o impediu.Bem, agora ele teria mais uma oportunidade para costurar esse acordo. Líder da oposição no Senado, o potiguar tem o perfil que os adversários de Lula querem para unir um "bloco reformista", como chamou o deputado Wober Júnior (PPS), a aliança prestes a ser firmada entre esta sigla e as duas outras já citadas nesta reportagem.As conversas já estão mais adiantadas do que se imagina. No Rio Grande do Norte pelo menos, o movimento anti-Lula já tem local, hora e data para começar. Nesta segunda-feira (15), às 10h, na sede do PSDB em Natal, "os partidos que estão descontentes com os procedimentos adotados pelo atual presidente discutirão a união de outras legendas e segmentos no estado para consolidar este bloco", avisa Wober Jr.A proposta surgiu em Brasília, "mas o Rio Grande do Norte tomou a frente", frisa o presidente estadual do PPS. Geraldo Melo ressalta que a presença do PPS e do DEM nesta aliança será um reflexo do que ocorre no âmbito nacional. Contudo, o dirigente acredita que o Democratas terá um papel de maior destaque na aliança, compondo a chapa presidencial para 2010.Apesar de toda essa torcida favorável ao lançamento do seu nome para compor a chapa majoritária, José Agripino declarou ao Nasemana que o seu objetivo é a vitória do partido. “Admitimos até uma chapa pura do PSDB ou se vier um vice de outro partido que leve a vitória”.O bloco Reformista Democrático pretende elaborar um programa de governo "que coloque o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico e social". Wober Júnior é o interlocutor e antecipa que a promoção das reformas tributária, política, previdenciária e urbana serão metas perseguidas."Tenho certeza que nós, Zé Agripino e Geraldo Melo, formaremos um palanque forte e representativo no estado. Iremos, a depender do PPS, buscar apoios de outros partidos e segmentos importantes da sociedade para consolidar a vitória do Brasil", finalizou.