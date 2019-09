Médicos cooperados defendem manutenção dos contratos

Fotos: Gabriela Duarte Madson Vidal: "Essa é apenas a ponta do iceberg"

A crise na saúde foi tema da entrevista do

desta terça-feira (27) com o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte, Frederico Santos, e com o presidente da Cooperativa dos Médicos, Madson Vidal. Dessa vez, os médicos explicaram o outro lado da crise e a situação dos cooperados.

- Como os médicos estão acompanhando a crise na saúde?

Santos

– A quantidade dos pacientes que precisam de atendimento é muito grande. Fora aos que estão em Natal, recebemos muitos pacientes do interior. Se continuar assim, muitas mortes serão anunciadas por causa dos problemas da saúde.

– As contratações da Secretaria de Saúde serão suficientes para normalizar a situação da saúde?

- É situação da saúde no Rio Grande do Norte é grave e complexa como um todo. Essa é só uma pequena ponta de um iceberg que é a saúde no estado, com suas deficiência e complexidade do sistema. As cooperativas são mais uma ferramenta para ajudar no sistema de saúde publica e surgiu há 15 anos para melhorar os serviços de saúde. Na verdade, o movimento das cooperativas médicas surgiu antes mesmo do SUS em 1988.

- Então a crise não vai decretar o fim das cooperativas?

Santos –

As atividades das cooperativas estão previstas na Constituição brasileira, com uma média de 3 bilhões de pessoas associadas, quase metade da população mundial. A nossa cooperativa foi por duas vezes questionada sobre legalidade e foi julgada por Dr. Edilson (juiz federal Edilson Pereira), que indeferiu o pedido do Ministério Público, alegando a soberania a vida. Ele relata que suspender esses contratos é prejudicial porque as cooperativas suprem as deficiências do sistema de saúde. Isso ele falou em novembro, quando mais de 2 mil pessoas estavam cooperadas.

- Como a situação da saúde chegou a esse nível?

- Os últimos anos têm sido complicados. O Ministério Público fica questionando, mas o governo faz 20 anos que não investe na saúde publica. Não conta com estrutura física, nem de pessoal, então fica difícil tirar a função das cooperativas, como complementação para as cirurgias cardíacas e atendimento dos anestesistas.

- Quanto paga o Sistema Único de Saúde?

– O médico estuda nove anos (seis anos de formação acadêmica e três de especialização). O referencial mínimo estipulado pela Associação Médica, é de R$ 60 enquanto o SUS paga R$ 30,38.

- Os anestesistas continuam trabalhando?

– Estamos trabalhando com os casos de urgência. Por exemplo, esse final de semana, operamos uma criança que estava no Walfredo e precisava de uma cirurgia. Então, encaminhamos para a Promater e operamos ontem, demonstramos que as cooperativas não estão deixando de atender as cirurgias de urgência.

- Quantas cooperativas existem no Estado?

- No Rio Grande do Norte temos três cooperativas, incluindo a Coopmed com mais de 20 especialidades, cirurgias e anestesiologia.

- Pelas ultimas declarações do Dr. José Augusto Peres, os contratos serão mantidos?

n – A solução de manter os contratos ajuda, mas a melhor solução para atender os conterrâneos é quando existe um compromisso público, político e uma gestão com honestidade.

– E sobre a decisão do juiz Edilson Nobre?

– Ele autorizou as contratações, tornando legítimo e sensato. Os gestores não estão vendo com bons olhos, mas nós que somos médicos vemos e sentimos na pele o sofrimento da população.

– Sobre os valores da classe médica. Qual o valor global?

– O contrato com o governo do estado, com R$ 370 mil reais por 24 horas, todos os dias do mês. Não temos contrato com a prefeitura. Já tentamos por duas vezes em 20 anos, mas da última vez a secretaria Aparecida França queria obrigar aos cooperados a usar a tabela do SUS e quase tínhamos mais notícias policiais, com os pedidos de prisão.

- Qual a melhor saída para essa crise?

Legenda

– É a construção de hospitais públicos, concursos de colocar os hospitais da rede pública para funcionar. Construir mais unidades públicas e melhorar os contratos com as cooperativas.– É a possibilidade de colocar o médico para trabalhar, com a contratação por um salário justo. A Federação Nacional dos Médicos paga R$ 7.500 por plantão e queremos equiparar a tabela do SUS com o valor pago pela OAB.

– Em relação ao pagamento dos profissionais em duplicidade?

- Eu desafio o Ministério Público a provar quem trabalhou nos dois lugares, no SUS e no hospital particular.– Trabalhamos 40 horas semanais. O médico tem facilidade de trabalhar em outras atividades por causa da nossa tabela de plantão, onde é possível trabalhar nas duas atividades.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (27).