Feto é encontrado jogado em terreno baldio na Vila de Ponta Negra Populares acionaram a polícia após encontrarem o feto de aproximadamente três meses que se encontrava em adiantado estado de putrefação.

Moradores da rua Praia da Penha, na Vila de Ponta Negra, encontraram na noite desta terça-feira (4), o feto de um bebê abandonado. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), por volta das 18h, populares acionaram a polícia após encontrarem o feto que se encontrava em adiantado estado de putrefação.



Ao chegar ao local, os policiais constaram que realmente se tratava de um feto e chamaram os peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep). Eles recolheram o corpo e verificaram que o feto tinha aproximadamente três meses de fecundação e que, provavelmente, tinha sido vítima de um aborto.



Ainda segundo informações do Ciosp, os moradores da região não souberam informar quem poderia ter deixado o feto naquele local. As investigações ficarão por conta do 15º Distrito Policial, em Ponta Negra.