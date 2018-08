Sem pressão, ABC enfrenta o Santo André

Vlademir Alexandre Jean Carioca vem de contusão, mas foi confirmado como titular

O técnico Artur Neto tem desfalques sérios para preocupá-lo, no entanto, também conta com reforços que retornam à equipe. Ivan, machucado, Alexandre, Márcio Santos e Fabiano Gadelha, suspensos, estão fora, voltam o habilidoso meia Jean Carioca e o zagueiro Ben-Hur, capitão da equipe.Os três pontos conquistados contra o Barueri, na vitória de 3 a 0, e a seqüência de dois jogos dentro de casa, ambos com possibilidade de vitórias - Marília e Ponte Preta - dão uma tranqüilidade maior ao técnico Artur Neto que não pretende "estourar" o plantel na partida no ABC paulista. "Precisamos ter cautela, vamos jogar para somar pontos, mas não vamos correr desesperados, pois temos jogos em casa para sacramentar nossa permanência na Série B. Quem está precisando sair para o jogo é o nosso adversário", disse o treinador.O ABC atualmente ocupa a 13ª colocação da Série B, somando 43 pontos.O meia Jean Carioca, que volta ao time hoje, tem sido o assunto central do ABC nos últimos dias. Os quatro jogos restantes da Série B devem mesmo marcar a despedida do jogador de Natal. O Tigres (RJ), equipe detentora dos direitos federativos do meia já tem algumas propostas para negociá-lo.São Caetano e Ponte Preta manifestaram interesse, mas o destino do craque deve mesmo ser o Sport Clube de Recife, onde ele vai disputar a Taça Libertadores da América em 2009. O presidente do ABC, Judas Tadeu, ainda vai tentar jogar as "fichas" para manter o atleta, contudo, reconhece ser muito difícil sua permanência.Também embalado pela convincente vitória sobre o Fortaleza, por 3 a 0 (mesmo placar do ABC), o Santo André aposta no bom retrospecto que vem tendo em seu reduto, no Estádio Bruno José Daniel para dar mais um passo importante rumo à elite nacional.Na terceira colocação, com 58 pontos, o Santo André não perde uma partida como mandante desde 23 de setembro, quando a Ponte Preta fez 3 a 1. Na ocasião, o time estava repleto de desfalques, atuando com meio time reserva. De lá para cá, foram mais três partidas, com 100% de aproveitamento.A comissão técnica já fez e refez as contas, e acredita que vencendo as duas partidas que terá em casa até o final da competição terá seu acesso garantido. E o ABC, hoje à noite, é o primeiro passo. Mesmo com o bom desempenho e colocação, o técnico Sérgio Soares disse que a euforia, em momento nenhum, pode tomar conta do seus comandados. Ele não abre mão de concentração total nesta reta final de competição.Sem poder contar com o zagueiro Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas com os retornos do também zagueiro Marcel e do lateral-esquerdo Jailson, Sérgio Soares não divulgou a escalação oficial, apesar de confirmar Marcel e Jailson na equipe titular.O primeiro entra na vaga de Douglas, enquanto que Jailson retoma a lateral esquerda, que foi ocupada por Artur contra o Fortaleza. A dúvida fica em relação ao companheiro de Marcel. Cesinha está bem cotado para continuar, mas Thiago Mathias e Dedimar também disputam a posição.Neneca; Alexandre, Marcel, Cesinha (Dedimar ou Thiago Mathias) e Jailson; Fernando, Willians, Jéferson e Marcelinho Carioca; Elton e Márcio Mixirica.Técnico: Sérgio SoaresPaulo Musse; Bosco, Fabiano, Ben-Hur e Piauí; Everton, Alexandre Oliveira, Márcio Hahn e Jean Carioca; Fábio Silva (Warley) e Ronaldo Capixaba.Técnico: Artur NetoLeonardo Gaciba da Silva - RS11/11/200819h30Estádio Bruno José Daniel, em Santo André – SP