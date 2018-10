Secretário de justiça e cidadania anuncia novos projetos

Luana Ferreira “Na reunião, também vamos convidar a governadora para inaugurar a primeira escola penitenciária”.

e apresentou as ações do setor.Os pleitos da secretaria que são prioridades são em relação a construção de cadeias em Ceará-mirim, Zona Norte e Macaíba, com adaptação de prédios já existentes. “Estamos com esses projetos em Brasília para conclusão até o final do mês”.Leonardo também anunciou o aumento da capacidade do hospital de custódia do sistema penitenciário e a construção do pavilhão feminino. “A reforma e adaptação da ala feminina, com aumento de vagas e construção de berçário e creche”.“Na reunião, também vamos convidar a governadora para inaugurar a primeira escola penitenciária”, afirma o secretário. A escola será focada em cursos de direitos humanos para agentes penitenciários, com sede na Redinha e com nome de desembargador Ítalo Pinheiro.