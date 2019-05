STTU reforça frota de ônibus e anuncia intervenção

A STTU informa aos seus usuários que as empresas de ônibus e transporte opcional irão operar com frota reforçada em todas as linhas convencionais com destino às praias na noite desta quarta-feira (31), a partir das 22h. A medida visa facilitar o deslocamento da população que irá celebrar a virada de ano no litoral.Na volta para casa, os usuários pagarão somente R$ 0,90 através da aplicação da tarifa social no sistema de transporte coletivo da cidade do Natal nas primeiras horas do ano de 2009 e durante todo o dia 1o de janeiro – Feriado da Confraternização Universal.

Intervenção viária

Em virtude da solenidade posse do novo chefe do executivo municipal, na quinta-feira (1º) a rua Ulisses Caldas, no Centro, será interditada. Com isso as linhas de ônibus que trafegam naquela via pública farão o desvio pelas ruas Padre João Manoel, Praça André de Albuquerque, João Pessoa e Avenida Rio Branco, onde retornarão aos seus respectivos itinerários.A STTU informa ainda que o número 156 estará funcionando normalmente para qualquer ocorrência no trânsito. A ligação é gratuita.

* Fonte: Site da Prefeitura.