Júlia Arruda questiona projeto enviado por Micarla à Câmara Municipal de Natal

Elpidio Junior vereadora Júlia Arruda questiona projeto enviado á câmara.

"Estamos propondo uma emenda que corrija este equívoco e devolva à Câmara Municipal suas prerrogativas, que não podem ser abdicadas, sob pena de o legislativo ficar alheio à discussão do próprio desenvolvimento da nossa cidade", defende a vereadora que integra o bloco de oposição.O texto do artigo 2º, conforme sugestão de Júlia Arruda, deve deixar claro que a elaboração do Plano será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, mas que permita consulta ao Conselho da Cidade (Concidade), e seja "submetido à apreciação da Câmara Municipal para sua aprovação final".Para Júlia Arruda, é inadmissível que todo o processo de um plano com tal dimensão seja totalmente desenvolvido pelo poder executivo, com sua aprovação se dando por decreto. "O texto da matéria encaminhada pela prefeita deixa clara a total ausência da participação popular na construção do Plano, não prevê consultas aos conselhos municipais e de controle social concernentes aos temas específicos", explica a vereadora.