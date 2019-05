Jaime Calado e Benes Leocádio se unem para eleição da Femurn

Os prefeitos eleitos de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, e de Lajes, Benes Leocádio, resolveram unir forças e formar uma única chapa na eleição para presidência da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn). Ambos concorriam com o prefeito reeleito de Janduís, Salomão Gurgel.“Eles se entenderam e resolveram formar uma chapa forte, que com certeza vai garantir a eleição para a Femurn”, disse uma fonte do Nominuto.com. “Eles já passaram da fase do namoro e estão em noivado. Acho que até a semana que vem sai o casamento”, comparou a fonte.De acordo com a fonte, só falta a definição de quem vai encabeçar a chapa. “Mas essa é a parte mais fácil. Acho que não haverá problema algum”.

Eleição

Mesmo com a publicação de um edital de convocação para a eleição na próxima quarta-feira (31), o pleito será realizado no dia 15 de janeiro. O edital foi publicado na edição de sábado (27) do Diário Oficial do Estado (DOE).“Essa publicação foi apenas para cumprir o que determina o atual estatuto da Femurn, que foi alterado na sexta-feira (26). Havia um erro nele, dizendo que a eleição deveria se dar no mandato atual, quando na verdade o correto é ser no seguinte, com os novos prefeitos escolhendo o presidente da entidade”, explicou o atual presidente da Femurn, José Robenilson Ferreira.A eleição do dia 15 vai escolher a nova diretoria da Femurn e o conselho fiscal para o biênio 2009/2010.