Petrobras volta a investir no mar potiguar

Fotos: Elpídio Junior

Em Ubarana será instalado um aqueduto dentro do mar para ajudar na extração. A construção do canal, orçada em 190 milhões de dólares, gerará 2.400 empregos e aumentará para 8.500 barris por dia a capacidade do campo.Ainda no mar, um projeto aumentará para 580 mil metros cúbicos por dia a produção de gás. O investimento será de 364 milhões de dólares. "A exploração das bacias marítimas é um indicador de mudança extremamente positivo da Petrobras; há muito tempo que nosso mar não era pesquisado", avalia Josildo Lourenço dos Santos, coordenador de desenvolvimento energético da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. "Quem sabe não descobrimos também nosso pré-sal?" brinca.A Petrobras está empenhada em trazer de volta para o Rio Grande do Norte a marca de produção de petróleo alcançada em 1999. Naquele ano, com os poços produzindo a pleno vapor, o estado chegou aos 115 barris por dia. Hoje não passa dos 65 barris.Isso porque em nove anos os poços foram ficando maduros e o petróleo, cada vez mais difícil de ser extraído. Agora, a empresa promete usar novas tecnologias como injeção de vapor de água e gás e uso de aquedutos para retirar o óleo derradeiro.Mossoró também será atingida com as novas medidas. O Canto do Amaro receberá injeção de água e deve aumentar a capacidade em quase 20 mil barris de petróleo diários.Serão empregados 6.500 novos trabalhadores na construção e gastos 495 milhões de dólares. Em Alto do Rodrigues, o aumento da produção em 12 mil barris por dia será pela injeção de vapor, com criação de 1.200 empregos na fase de construção."Esperamos que nossos campos também se beneficiem com a aquisição de novos navios de exploração para diagnóstico da camada pré-sal", entusiasma-se Josildo Lourenço.Ele fez uma tabela com os dados disponibilizados pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP) e descobriu que o RN caiu de 3º para 4º no ranking de produção nacional de petróleo em mar e de 4º para 5º em produção de gás, também no mar. Em terra, o estado continua líder de produção em petróleo, apesar de ter caído em cerca de 10% a sua produção. A baixa também foi acompanhada pelos outros estados.Com a entrada em cena da Refinaria Clara Camarão, ainda em fase de construção, o Rio Grande do Norte deixará de importar gasolina e outros derivados. Hoje, o estado já exporta diesel, querosene de aviação, gás natural e gás liquefeito de petróleo.