Tiroteio termina com um morto e dois feridos em Pajuçara

Um homem identificado como Jeorge Agapt, 28, foi executado com dez tiros na Zona Norte de Natal durante a madrugada deste sábado (7) por dois encapuzados que estavam a bordo de uma moto preta. Além disso, duas outras pessoas que passavam pela rua foram baleadas.

O crime ocorreu por volta das 00h15 entre as avenidas Môema Tinôco da Cunha Lima e Remador Clodoaldo Dequer, nas proximidades do bar Chaler, no bairro Pajuçara.

O dono do bar, Chaler, atingido por um tiro de raspão no braço e passa bem. Jussiê da Costa Gomes, 23 anos, foi baleado no pescoço e teve de ser socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Santa Catarina.Os autores do assassinato não foram identificados e fugiram. Segundo informações da polícia, foram encontradas cápsulas de pistola .380 no local do crime.