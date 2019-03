Vítima identifica e consegue prender homem que recebeu sua moto roubada Fato aconteceu no conjunto Santarém, na zona Norte de Natal, na noite da segunda-feira (15).

A própria vítima de um assalto conseguiu identificar e prender o homem acusado de receptar a sua motocicleta na noite desta segunda-feira (15), no conjunto Santarém, zona Norte de Natal. Moisés Ribeiro Pontes, 22, foi detido dentro de casa onde a vítima localizou a moto roubada, horas depois de ser assaltada por outro homem.



Por volta das 21h, o dono da motocicleta estava sentado no veículo à espera de um colega na Praça Muriaé. Neste momento, um homem se aproximou da vítima e, armado, anunciou o assalto. O acusado estava em companhia de uma mulher e ambos fugiram na moto.



Logo após, a vítima acionou alguns policiais e saíram em diligência. No entanto, eles não obtiveram êxito. Apesar disso, o homem assaltado continuou colhendo informações.



Durante as buscas, a vítima encontrou com Moisés Ribeiro em frente a uma residência. Ele perguntou ao próprio acusado se este tinha ouvido alguma moto alarmar. Moisés negou. Contudo, a vítima apertou o dispositivo de alarme da sua motocicleta que foi acionado dentro da casa do acusado.



Com isso, o homem pediu auxílio a um vigia de rua e ambos entraram na casa do acusado. Lá, eles encontraram a moto escondida na cozinha. Diante disso, a própria vítima rendeu Moisés Ribeiro e acionou a polícia.



O acusado foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da zona Norte, onde foi autuado por receptação. Em depoimento à polícia, Moisés usou o direito de permanecer calado. Mas, de acordo com a vítima, o responsável pelo assalto teria sido um homem identificado como Felipe.