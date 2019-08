Petrobras pode reduzir preço de combustíveis se petróleo mantiver cotação atual

Petrobras Preço do combustível na bomba pode cair nos próximos meses.

* Fonte: Agência Brasil

Costa ressaltou, no entanto, que “o momento ainda não chegou”, já que a estatal considera os acontecimentos no longo prazo para tomar decisões sobre reajustes.“A Petrobras trabalha com horizonte de longo prazo e não passa para o mercado volatilidade. Na hipótese de o petróleo estacionar na faixa de US$ 30, vamos fazer uma reavaliação”, admitiu o diretor da empresa.Segundo ele, a empresa adotou essa postura em meados do ano passado, quando a cotação de petróleo no mercado internacional sofreu movimento inverso, atingindo US$ 140.