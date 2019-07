Agente penitenciário mata detento dentro do presídio provisório Segundo a Secretaria de Justiça, agente Cláudio Rodrigues efetuou disparo para conter confusão generalizada, mas bala resvalou e atingiu pescoço de Éderson Amorim.

Um detento foi baleado dentro do presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona norte de Natal, na noite deste sábado (17). Éderson Santos Amorim, de 21 anos, foi atingido por um disparo no pescoço e morreu quando era levado para o pronto-socorro do hospital José Pedro Bezerra (Santa Catarina). O agente penitenciário Cláudio Rodrigues de Souza, autor do tiro que matou o preso, fugiu após o crime e está foragido.



De acordo com o diretor do presídio, Janailson Souza, por volta das 17h foi iniciada uma confusão generalizada na ala especial B, que é destinada aos estupradores e demais presos que precisam ficar isolados dos demais. Na hora do incidente, 35 presos estavam na ala.



“Ainda não sabemos o que provocou essa briga generalizada. Só sabemos é que um grupo pretendia espancar até a morte três deles. Alguns presos ainda tentaram evitar a confusão, mas também acabaram sendo agredidos. Quando os agentes escutaram os gritos, foram até a ala juntamente com um sargento da Polícia Militar. Para tentar conter a briga, esse sargento efetuou um disparo para cima. Em seguida, o agente Cláudio teria feito o mesmo, mas a bala resvalou em uma grade de ferro e atingiu o pescoço do preso”, contou Janailson Souza.



Ele disse que essa versão foi contada pelo sargento, pelos demais e agentes e presos que estavam na ala especial B. “Mesmo assim já começamos a ouvir mais pessoas para confirmar essa versão”, frisou, informando que uma comissão especial deverá apurar o caso.



O secretário de Justiça e Cidadania (Sejuc), Leonardo Arruda Câmara, disse que já nesta segunda-feira (19) deve ser assinada uma portaria determinando a investigação desse crime. “Queremos saber se essa versão é realmente verdadeira e o porquê de o agente ter entrado na ala portando uma arma de fogo, o que é proibido”, lembrou Leonardo.



Após o crime, os demais detentos se rebelaram ainda mais e tentaram provocar um quebra-quebra no presídio. A situação só foi controlada com a chegada de reforço policial.



O agente Cláudio Rodrigues fugiu e até a manhã deste domingo (18) estava foragido. De acordo com informações colhidas por Leonardo Arruda e Janailson Souza junto ao Sindicato dos Agentes Penitenciários, Cláudio Rodrigues deverá se apresentar com um advogado nesta segunda-feira (19).



Éderson Santos Amorim já tinha uma condenação por tráfico de drogas e voltou a ser preso após ter sido liberado pela Justiça. O corpo dele foi levado para o Itep, de onde foi liberado para sepultamento após necropsia. Não foi informado a hora e o local onde ele será enterrado.



A Polícia Civil também deve designar um delegado especial para investigar o caso.