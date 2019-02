Souza: habilidade até na hora de dizer adeus

Fotos: Vlademir Alexandre Subir o morro do careca não era fácil. Não tinha força para estudar.

Souza - No América foi difícil porque eu vim pra cá a primeira vez e não fiquei por causa do estudos e também porque não tinha muitos recursos. Como eu também queria terminar o ano letivo e estava próximo do fim do ano, não quis ficar no América e perder o ano porque eu sei que quando somos humildes, o que temos de maior valor são os estudos. Então, voltei para o interior e eu fiquei em dúvida porque não sabia se ia ter outra chance. Hoje é mais fácil, antes não tinha tantas oportunidades. Eu fiquei muito feliz quando retornei e me profissionalizei. Depois do jogo de inauguração do estádio Joacy Fonseca, em Ipanguaçu, eu fiquei aqui um dia ou dois e resolvi voltar. Depois de um tempo, quem me trouxe aqui de volta foi meu primo Nonato. Aqui eu tentei continuar a estudar, mas não deu. Subir o morro do careca não era fácil. Não tinha força para estudar.S - Foi outra pessoa que eu agradeço muito. Baltazar foi um pai ele acreditou em mim. Ele apostou com em mim quando vesti a camisa 10 aos 15 anos e disputei campeonatos como Copa do Brasil contra o Corinthians, Flamengo. Ele teve muita coragem. Sempre que posso vou visitá-lo. Sou muito grato.S - Primeiro, foi difícil eu chegar em Natal. Era assustador eu vir do interior para a capital. E sair daqui pra ir pra São Paulo mais ainda. Minha mãe tinha falecido a pouco tempo, quando eu tinha 13 anos. Foi m desafio muito grande chegar em um clube de Americana e ficar lá porque fui morar só. João Batista foi, mas não deu certo e acabou voltando. No Corinthians, com 17, 18 anos, fui jogar com atletas consagrados, como Casagrande, Wilson Mano. Chegando lá, enfrentei a aflição de jogar em um clube com aquela tradição. Eu já vinha abalado por causa da morte da minha mãe e passei por muitas dificuldades em morar só. Sinceramente, foi Deus mesmo que fez com que eu suportasse aquilo. Mas tinha que ser aquilo. Minha família era humilde, então tinha que ralar muito para conseguir me sustentar.S - Em primeiro lugar, Baltazar. Depois, treinadores que não eram profissionais, mas no interior faziam o futebol amador com muito sacrifício e dificuldade. Eles nos levavam para jogar em cidades vizinhas. Se não fossem eles, talvez eu tivesse me desestimulado. Outro que eu lembro é Zé Luís, um batalhador e que também me ajudou muito. Ele que procurava lugares pra gente ir, pedia carro, conseguia combustível e fazia um trabalho voluntário pra para que jogássemos. Já como profissional, o Nelsinho Batista, que eu admiro muito, e cheguei a ter alguns problemas, mas depois vi que era um cara sério, também me ajudou muito. Dos jogadores que lembro, tem grandes amigos como Ronaldo, Neto, Marques, França, Dodô, Célio Silva. Ainda do tempo de criança, lembro quando o time de Itajá ia jogar, o time era muito bom e as vezes tinha que ser dividido porque era muito bom e as vezes porque os adversários não aceitavam que jogássemos juntos. Eu, Marcos Antônio, Sinha, Nelsinho.S - Isso a gente sente muito principalmente quando não tinha jogo no final de semana e ficava trancado no apartamento.S - Eu tenho vontade de entrar na política, mas não sei se iria suportar. No futebol a gente sabe que tem mala branca e muitos treinadores que são empresários. Isso tira um pouco o brilho do futebol. Imagine na política. Eu tenho vontade sim, mas não sei se sou preparado. Acredito que se fosse começar, preferiria o interior porque o povo tem menos oportunidades e necessita mais.S - Eu pretendo fazer faculdade, sim. Eu quero cursar administração de empresas. Administrar minhas coisas. Quero dar a oportunidade pro meu procurador Gilberto descansar e ir pescar no Pantanal (risos).S - Não. Acho que. Zagallo é um profissional muito humilde, em cara excelente. Não tenho nada contra ele. Mas realmente não tive muitas oportunidades lá. Fui várias vezes para o banco, joguei pouco. Mas também era muito jovem e acho que estava havendo uma preparação para depois ser lançado. Acredito que foi dessa forma. Eu também tive problemas particulares que me atrapalharam tanto no Corinthians quanto na seleção. Eu não culpo ninguém. Acho que foi vaidade minha, saindo do interior naquela época e tendo que administrar muita coisa.S - Aconteceu. Acho que foi em Recife. Ele se desentendeu comigo, Bebeto e Leonardo. Ele queria sempre eu passasse a bola pra ele. E eu como meia tenho que arriscar e jogar pra frente. Quem tem que arriscar e errar sou eu. O meia que não arrisca jogada, vai morrer de fome. E toda hora ele queria que eu desse a bola pra ele pra fazer a jogada.S - Em 2006 o nosso time era muito unido e um grupo com essa característica, chega e supera as dificuldades que nós tínhamos.S - Acho que vários fatores influenciaram. O América demorou muito a fechar seu time definido. O time era muito mexido não sei se porque perdia ou não jogava bem, mas demorou muito a ter uma definição, a encaixar as peças. O próprio Saulo conseguiu se adaptar em uma posição e eu votei nele como melhor jogador do América. E foi um jogador que quase era dispensado. Muitas vezes ele jogava bem fazia gols e ficava de fora da partida no jogo posterior. Não entendia o critério. Na hora que o time se afinou, conseguimos algumas vitórias, mas aí já era tarde. O América já tinha um déficit de pontos muito grande e isso dificultou muito. Outro ponto é que o América sempre jogou na pressão, às vezes diminuía, mas sempre assim. O exemplo foram os jogos contra o Vila Nova, Corinthians, até contra o CRB. A gente se perguntava: "Como é que vamos jogar tranqüilos?"S - Não sei. Tenho que procurar um especialista para tratar a musculatura. Faz tempo que eu não participo de uma pré-temporada e não sei se suporto devido ao músculo. Devido ao desgaste, eu não consegui treinar, a minha recuperação ao invés de acontecer em dois dias, demora até quatro. Quando eu sair de férias agora vou fazer tratamento e ver se tenho condições de jogar ainda.S - Em primeiro lugar o torcedor. Eu passo um mês parado e me programo para jogar 20 ou 30 minutos. Quando entro no Machadão, jogo um tempo e meio, as vezes que tenho até mais fôlego para correr, mas não vou pra não prejudicar a musculatura. Isso tudo por causa da torcida. Então, o torcedor, a história no América e a confiança que a torcida tem em mim me motivam.S - Já, mas não gostaria de falar. Eu tenho bicicleta com meu dinheiro lá dentro, mas não ponho diretamente. Eu deixo de ganhar muito mais de salário e o dinheiro acaba sendo revertido para o clube. Eu tenho vontade de ajudar, eu gostaria de ajudar, e tem pessoas por trás dizendo que se eu entrar, serei ajudado. Mas temos que sentar e pensar e saber se o meu pensamento bate com o que estão dirigindo. Eu posso ajudar de alguma forma mais forte no futuro.S - Tem uma pessoa que disse que no dia do meu aniversário mandou celebrar uma missa pra mim, achei muito legal. Tem também um torcedor que tatuou meu nome e colocou meu rosto no corpo. O torcedor me disse que não ia ao estádio desde 1980, mas que voltou só para me ver jogar. Isso é estimulante e dificulta na hora de para de jogar. Por outro lado, eu tenho medo de ficar e prejudicar o time na situação que estou. Por exemplo: jogo agora e não posso jogar fora de Natal por causa de um problema muscular. As vezes as pessoas não entendem isso. Outras vezes, por causa da lesão, não posso treinar Isso pode deixar chateados o grupo e o treinador. Sinceramente eu não quero jogar da forma como estou. Jogando com dor, "meia-boca", tomando injeção, medicamento, jogando 20 ou 30%. Isso me enche o saco e me machuca muito. Se eu tiver uma melhora, vou analisar o que fazer.S - Foi uma das melhores fases a da minha carreira. Infelizmente, acho que vocês não acompanharam. No primeiro ano eu não me machuquei e participei de todos os jogos e todos os treinos. Na pré-temporada também, mas além de mais jovem, era mais forte. Acontece que eu não tava mais agüentando de pressão psicológica. Eu fiquei 11 meses direto sem férias e daí eu passei dificuldade porque minha esposa acabou perdendo o filho e foi muito difícil pra mim e pra ela. E no último jogo, estava noites e noites sem dormir, então eu pedi para sair, mas foi uma fase muito boa, de reconhecimento. Por ultimo agora, Leilton, jogador que atua lá falou com Gilberto, em 2007, e disse que lá nos restaurantes tem fotos minhas sempre os torcedores estão perguntando por mim. Isso é gratificante.S - Eu acho que no futebol brasileiro jogadores com minhas característica está difícil. Isso é uma carência e os times e treinadores estão acabando com esses jogadores trabalhando com quatro volantes, o que dificulta muito a criação. Agora, tem um jogador que parece muito comigo que está na categoria de base do América chamado David. Já levei ele para jogar no Corinthians, Atlético Mineiro, mas ela não quis porque ficou com saudade da família. Mas é um jogador que tem um talento impressionante. Eu o vi jogar apenas duas vezes, meio tempo cada e pude ver que parece muito comigo. O que eu queria deixar bem claro é que eu não iria tirá-lo daqui sem respeitar os valores da negociação, como muitos pensam. Se houvesse alguma negociação, o América teria a porcentagem em cima. Mas não acho bom ficar falando isso porque pode gerar uma expectativa e uma pressão em torno do nome dele e isso não é bom. Mas digo que é impressionante o domínio de bola, o drible e a visão de jogo dele.S - O Sinha é muito dinâmico, se mexe muito, além de ter muita habilidade. Temos características diferentes, mas a qualidade dele é inquestionável.S - Foi sem dúvida o mais importante. Vamos supor que o América tivesse caído e eu tivesse anunciado eu iria parar. Eu ia voltar a jogar porque não ia deixar o time em uma situação dessas. Não ia me despedir do futebol assim principalmente porque as coisas na terceira divisão são mais difíceis. Eu já tinha falado com uma pessoa do clube que se o se o time tivesse caído, eu ia ajudar de alguma forma como diretor para me virar e a arrecadar fundos para o América. A possibilidade que eu venha a parar de jogar é muito grande e eu não encerraria minha carreira com o clube na Série C, não seria bom, não deixaria isso acontecer.S - É muito difícil, principalmente pela idade. Apareceu um negócio no Uzbesquistão no qual um procurador me acionou, mas eu descartei. Já é está muito difícil aqui, imagine na Europa.S - O presidente do Ceará me ligou, o Fortaleza também. Renê, goleiro do Barueri disse que lá no clube ele disse que eu sou "sonho de consumo" deles. Eu falei da minha situação, mas ele explicou do centro de reabilitação que eles têm lá. Quero deixar claro que não fui procurado por dirigente, foi o Renê que falou.S - Fiz uma contra o Flamengo que eu chutei de fora da área. Outro que eu lembro no Corinthians foi no jogo contra o São Paulo. Eu driblei três jogadores, dei uma caneta (a bola por baixo das pernas do adversário) e fiz o gol em Rogério Ceni. E um contra o Bragantino, que Marcelinho inverteu a jogada pra mim. O goleiro saiu e eu dei um toque com o lado externo do pé de forma que a bola encobriu o goleiro. É um lancee difícil de acertar e foi um gol muito bonito.S - É sempre bom ser reconhecido, principalmente por jogadores consagrados. Nesse último jogo fui muito elogiado e isso estimula bastante. As pessoas perguntam. Como é que você vai para jogando dessa forma?S - Passei pelo América, Rio Branco, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Liga Soviética, da Rússia, Flamengo; sim! No começo o Centro Esportivo Itajaense (CSI) e no Itajá.