Hermano diz que não pensa em Presidência da CMN

Vlademir Alexandre Hermano Morais não discute candidatura à Presidência da CMN.

No entendimento do parlamentar peemedebista, todos os parlamentares têm o direito de pleitearem o cargo e é necessário que os próprios vereadores julguem quem terá um perfil adequado para o momento que a Casa vive.“A Câmara precisa recobrar sua credibilidade e sua imagem perante a sociedade”, acredita Hermano.O parlamentar diz que alguns companheiros de Legislativo já o procuraram para pedir apoio às candidaturas para a Presidência da Casa, mas que ainda não tem definição sobre o tema.“Ainda temos dois meses até a eleição. Só discuti com o vereador Luís Carlos (PMDB) e decidimos marchar juntos, mas não aprofundamos a questão. Não estou cogitando a hipótese de ser candidato à Presidência”, disse o vereador.Até o momento, apenas o vereador Dickson Nasser (PSB) confirma sua candidatura. Na eleição de 2005, Hermano Morais, com o apoio do prefeito Carlos Eduardo, foi candidato à Presidência do Legislativo Municipal e acabou derrotado pelo então vereador Rogério Marinho (PSB).