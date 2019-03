Souza se despede do futebol

Um "clássico" disfarçado, foi essa a partida que marcou o final da carreira do craque José Ivanaldo de Souza, o garoto de Itajá/RN, que ficou mundialmente conhecido como Souza. O craque de América, Rio Branco de Americana, Corinthians, São Paulo, seleção brasileira, Atlético Mineiro e Flamengo, depois do sufoco da Série B, de ter ajudado a salvar o América do rebaixamento, confirmou que não joga mais profissionalmente."Desencantado, quase desmotivado pelos "desprazeres" de ser profissional, pelas dificuldades e dos problemas que testemunhou e problemas de contusão, Sousa resolveu parar. Vai cuidar de sua vida e pôr em prática todos os planos que vem matutando, amadurecendo ao longo dos anos. Entres suas prioridades está se formar em administração de empresa, fazer um trabalho esportivo e social com os jovens de sua cidade Itajá, e tocar sua vida, aproveitar mais o convívio com a família, com o filho Yago, de apenas dois anos.Em campo, com seus amigos, Souza mostrou o mesmo talento, comandou seu time no jogo-festa que arrecadou muitos quilos de alimentos, doadas à casa Durval Paiva. Fez dois golaços, deus passes geniais e recebeu, no final da partida, o abraço carinhoso, o testemunho de um fã influente, o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo da Silva, que pediu para apertar sua mão, abraçá-lo e tirar uma foto ao seu lado."Quero dizer que não o conhecia pessoalmente, e vou lametar muito se você parar de jogar futebol, mas a FNF tem a obrigação e eu me comprometo a promover um grande festa de despedidade, que esteja à sua altura", disse o presidente.Souza, humilde como sempre, antes da partida começar, no intervalo e depois, esteve sempre cercados por crianças, adultos e em nenhum momento deixou de atender aos inúmeros fãs, tosos querendo uma foto ao lado do maior craque do futebol do RN, um dos melhores do jogadores do Brasil.Souza estava feliz. Parece que aquele jogão, clássico, que terminou 4 a 4, funcionava assim como uma prévia do que vai ser os próximos dias de Souza. Muitos sorridos, peladas com os amigos, descanso e planos para o futuro.Além dos "boleiros", craques de todos os tempos, também estavam presentes à festa todo o povão do bairro Dix-sept-Rosado Maia, ex-jogadores, imprensa, o técnico Baltazar Germano de Aguiar, o procurador Gilberto de Nadai, Flávio Anselmo (goleiro do time de Wallyson, e que teve grande atuação), José Lira (Rádio Globo), Júnior, o profissional que cuidou da grama do ABC e do Iberezão, Manoel Cirilo, Hélio Lopes, dr.João Maria da Silva, ex-presidente do Tribunal da FNF, Lila Baú, e Dário fazendo a reportagem da tevê Assembléia, ex-jogadores como Gilson Lopes, Carlinhos, Baíca, Álvaro, Erivan, Ramos, Jailton, Sérgio Cabral, ex-presidente do Centro Desportivo das Rocas, torcedores ilustres do América, como Camilo e Almir, o secretário de esportes de Goianinha, Chicó.Todos, ao tomar conhecimento da decisão de Souza, claro, ficam na torcida para que ele possa voltar atrás a sua decisão e continuar brilhando como no jogo de hoje. Foi o da despedida, a gente queria que não fosse.