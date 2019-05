Mega Sena sorteia hoje prêmio de R$ 45 mi

Camilla Kateb Movimento de natalenses nas lotéricas começou logo cedo neste sábado.

O prêmio, que está acumulado, fez com que muita gente se deslocasse logo cedo, neste sábado, às casas lotéricas. Caso do recém-formado Joaquim de Assis, 27, que só costuma jogar quando o prêmio está muito alto.“Não joguei na quarta-feira, e o prêmio não saiu para ninguém. Quem sabe só estavam esperando eu jogar meus números da sorte, e assim ganhar essa bolada?”A estudante de biologia Daniele Yacyszyn foi fazer o jogo para a mãe dela, que sempre aposta os mesmos números quando o prêmio é alto.Se o dinheiro for aplicado na poupança, terá um rendimento mensal de R$ 315 mil, o equivalente a 759 salários mínimos.As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até às 20h (horário de Brasília). O valor da aposta mínima, de seis números, custa R$ 1,75.