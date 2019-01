Governo homenageia municípios do RN certificados com o Selo Unicef

Incentivar os municípios a continuar investindo nos jovens e fazer com que os novos prefeitos também assumam o compromisso com as crianças e os adolescentes. Estes são os objetivos do Governo do Estado com a realização de uma cerimônia que vai homenagear os 40 municípios potiguares certificados na semana passada pelo Selo Unicef. A solenidade será realizada nesta terça-feira (9), no Centro de Convenções, às 14 horas, com presença confirmada da governadora Wilma de Faria.De acordo com o Fundo das Nações Unidas Pela Infância (Unicef), o Rio Grande do Norte é o segundo Estado no país com maior número de municípios aprovados no Selo Unicef, ficando atrás apenas do Ceará. Na edição anterior, em 2006, 21 municípios norte-rio-grandenses ganharam o Selo. Esse número quase dobrou em 2008, num aumento de 90,5%. Outro dado a ser comemorado foi a queda em 50% da desnutrição de crianças menores de dois anos.O Selo Unicef é um reconhecimento internacional que o município pode conquistar pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Segundo Tati Andrade, oficial de projetos do Unicef, o desempenho do Estado foi excelente. "É dever de todos garantir o direito das crianças e adolescentes", frisou ela.O secretário estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, Fabian Saraiva, cuja pasta é parceira na articulação do Selo Unicef no âmbito do Rio Grande do Norte, destaca a importância da certificação. "Buscamos assegurar a cada criança o direito de se desenvolver, física e psicologicamente, de forma integral. Nossas crianças devem ter o direito a sobreviver, a ter uma certidão de nascimento e a receber cuidados e proteção. Direitos que são incentivados pelo Selo Unicef", explicitou.Os municípios que receberam o Selo foram:Acari, Alto do Rodrigues, Angicos, Baía Formosa, Boa Saúde, Bodó, Cruzeta, Currais Novos, Doutor Severiano, Encanto, Equador, Ipueira, Itajá, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lucrecia, Luís Gomes, Macaíba, Major Sales, Messias Targino, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, Santana do Seridó, São João do Sabugi, São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Tomé, São Vicente, Serra Caiada, Serra Negra do Norte, Sítio Novo, Tenente Laurentino Cruz, Touros, Várzea, Vera Cruz.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Sethas.