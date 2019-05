Estadual de futebol americano define campeão neste domingo (28) Ponta Negra Bulls e Natal Scorpions se enfrentam a partir das 14 horas em jogo único para definir o pré-classificado à Liga Nordeste da modalidade.

Ponta Negra Bulls ou Natal Scorpions. Um desses clubes será o campeão estadual de futebol americano na temporada 2008. A decisão será realizada neste domingo (28) a partir das 14h, no campo de Dix-Sept Rosado, que fica perto do Samu. A entrada é gratuita.



O campeonato estadual começou há três meses com a participação de quatro equipes, que se enfrentaram entre si em partidas de ida e volta onde as duas melhores - Ponta Negra Bulls ou Natal Scorpions – se classificaram para a final.



Na decisão, não há vantagem. O vencedor se consagrará campeão estadual e vai garantir a pré-classificação para a Liga Nordeste, que vai acontecer em 2009 em local e data a serem definidos.