Guarani e Ponte fazem 183º duelo de suas histórias A Ponte Preta que vem tendo bons resultados nos últimos anos, já que não perde do Guarani desde 2003.

No domingo (8), às 19h10, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta se enfrentam pela 183ª vez na história, pelo menos oficialmente, já que existem três jogos que não são computados devido à falta de dados – um de 1911 e dois de 1913. Mas o fato é que, do primeiro confronto oficial, em 24 de março de 1912, no Campo da Vila Industrial, em jogo amistoso – que tem resultado discutido, já que pontepretanos defendem a vitória por 1 a 0 e bugrinos a contestam – até o jogo realizado no Campeonato Paulista de 2008, com vitória da Ponte por 4 a 2, no Moisés Lucarelli, muita coisa aconteceu.



Considerando a primeira partida vencida pela Ponte Preta, chega-se ao número de 58 vitórias da “Macaca”, 60 empates e 63 vitórias do ”Bugre”. Apesar de ter menos triunfos, a Ponte Preta conta com o maior período de invencibilidade, que se iniciou no empate por 1 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Paulista de 1978, e que durou 16 partidas, com oito empates e oito vitórias.



E é justamente a Ponte Preta que vem tendo bons resultados nos últimos anos, já que não perde do Guarani desde 2003, quando foi derrotada pelo rival por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, já foram três empates e três vitórias da Ponte, a última no Paulistão de 2008, na vitória por 4 a 2.



Parte viva desta história, Oscar Sales Bueno Filho, o Mestre Dicá, jogador com maior número de partidas pela Ponte Preta (581) e maior número de gols marcados (154), confirma que o clássico campineiro é realmente um jogo diferente. “Sou experiente no dérbi, joguei 32 e venci 16, empatei outros 13 e perdi apenas três, por isso tenho autoridade para falar”, brincou. “Neste jogo, independe de quem tem melhor pontuação na tabela. O jogo mexe com as emoções e é necessário ter tranquilidade e equilíbrio, pois é uma partida diferente, como se fosse uma grande decisão”, destacou.



Em sua memória, o dérbi mais especial aconteceu em 5 de agosto de 1981, na decisão do primeiro turno do Campeonato Paulista, quando a Ponte venceu por 3 a 2. “Não só por ser uma decisão, mas pelo jogo em si, já que o Guarani tinha atletas como Careca e Jorge Mendonça, e nós também tínhamos um timaço”. Após vencer o rival, a Ponte se classificou automaticamente para a decisão do Paulistão, mas sairia com um vice-campeonato, perdendo o título para o São Paulo, campeão do segundo turno.



Zenon de Souza Farias, que foi ídolo no meio-de-campo do Guarani, onde participou da conquista do título brasileiro de 1978, também tem o seu jogo predileto. “Foi o realizado no Pacaembu, em 1979, com mais de 40 mil pessoas. Ganhamos jogando bem e eu marquei um dos gols na vitória por 2 a 0”, afirmou o ex-craque, referindo-se à partida disputada no dia 3 de junho, válida pelo Campeonato Paulista de 1978.

No entanto, contrariando o bom histórico de Dicá, Zenon admitiu ter saído de campo mais vezes derrotado do que vitorioso em jogos contra o rival, mas fez questão de exaltar a antiga força dos clubes . “Naquele tempo, Guarani e Ponte Preta jogavam para disputar os títulos com os grandes. Campinas era a capital nacional do futebol. Tenho muito orgulho de ter participado deste momento do futebol campineiro”, garante o ex-jogador, que marcou cinco vezes no confronto.



Ainda sem terem seus nomes citados na história do clássico, diversos jogadores dos dois times se veem pela primeira vez de frente para o grande jogo da cidade de Campinas. Do lado do Guarani, Douglas, Danilo, Plínio, Itaqui, Rafael Fefo, Glauber, Bruno, Chiquinho, Cléverson e Fernando Gaúcho são estreantes no dérbi. Já no da Ponte Preta, Nego, Gum, Tinga, Leandrinho, André, Danilo Neco e Savóia também buscam escrever seus primeiros capítulos no clássico.

Segundo Dicá, é papel das diretorias e da comissão técnica preparar estes jogadores para os grandes confrontos. “Não podemos jogar muita responsabilidade em cima deles. Temos que passar tranquilidade e deixá-los à vontade, passando credibilidade”, disse.



Desde os 14 anos na Ponte Preta, o jovem volante Tinga, de 18 anos, soube aproveitar a chance que o técnico Sérgio Soares lhe deu logo na estreia da competição,não largando mais a vaga de titular. “Nunca disputei o clássico, nem nas categorias de base. Todo mundo sente uma certa pressão em torno deste jogo, mas estou bastante tranquilo e com boas expectativas. Vamos ver o que vair dar”, disse o jogador, recém-promovido da equipe que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.



Mesmo com mais experiência, o atacante do Guarani, Fernando Gaúcho, de 29 anos, também admite um pequeno nervosismo para encarar o seu primeiro dérbi. “Toda decisão dá um frio na barriga e este é um jogo decisivo para nós, pois estamos sem vencer há três jogos e uma vitória sobre o rival nos traria motivação. Mas essa expectativa tem que existir mesmo”, disse o atacante, que tem no currículo a disputa de um Gre-Nal, quando atuava no time gremista, em 2000. Na ocasião, Gaúcho entrou no segundo tempo e a partida ficou empatada por 1 a 1, no estádio Beira Rio.



Ainda sem saber se terá ao seu lado o experiente atacante Amoroso, que pode fazer sua re-estreia pelo clube, Gaúcho recorda que hoje poderia estar do outro lado. “Tive uma proposta oficial para ir jogar na Ponte Preta este ano, mas optei por ficar aqui por toda a identificação que tenho com o torcedor do clube e pela campanha que realizamos no ano passado, que foi algo marcante na minha carreira”, lembra o atacante, em relação ao acesso obtido na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro em 2008.