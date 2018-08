Em jogo de tempos distintos, ABC perde de 4 a 2 Depois de estar perdendo de 4 a 0, o alvinegro foi á luta e chegou mesmo a merecer a igualdade.

Em uma partida de dois temposdistintos, o Santo André venceu o ABC por 4 a 2 nesta terça-feira, no estádio Bruno José Daniel, e ficou ainda mais perto de conseguir uma vaga na Série A do próximo ano. O time paulista está na terceira posição da Série B, com 61 pontos. Já a equipe de Natal, que não tem grandes pretensões nesta reta final, soma 43 em posição intermediária.



Quando o jogo foi para o intervalo, os anfitriões já venciam por 4 a 0, com gols de Élton, dois de Jéferson e mais um de Marcelinho Carioca. O time potiguar cometeu muitos erros de posicionamento e ataques em massa, desorganizados, deixando espaços perigosos, além de apresentar falhas na defesa. Na etapa final, os visitantes diminuíram com Fábio Silva e Ronaldo Capixaba.



O Santo André já vinha embalado de uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, enquanto o ABC também vinha um triunfo pelo mesmo placar sobre o Barueri.



As duas equipes tinham desfalques. Nos paulistas, quem não atuou foi o zagueiro Douglas, suspenso. No ABC, as ausências foram do meia Fabiano Gadelha e do atacante Alexandre, também suspensos, além de Ivan, lesionado. Já o zagueiro Márcio Santos, com dois cartões amarelos, foi poupado.



Primeiro tempo dos sonhos para os donos da casa



O Santo André jogou a primeira etapa como uma verdadeira máquina de atacar o adversário. Logo no primeiro minuto, Márcio Mixirica fez bom passe para Élton, que ficou de frente para o goleiro Paulo Musse e, com tranqüilidade, abriu o placar.



Aos quatro, a zaga do ABC-RN salvou em cima da linha um toque de Marcelinho Carioca por cima de Musse. Um minuto depois, o goleiro se esticou para espalmar um arremate de Jéferson. Com fome de gols, os anfitriões seguiram criando oportunidades.



Aos 24, Jéferson invadiu a área e bateu cruzado para ampliar. O mesmo Jéferson recebeu na área dois minutos depois e bateu para fazer o segundo dele no jogo e o terceiro do Santo André. A bola ainda bateu em Paulo Musse antes de entrar.



Os anfitriões ainda fizeram outro antes do intervalo. Marcelinho Carioca dominou no peito aos 35 e, antes da bola tocar no gramado, bateu para marcar um belo gol.



No segundo tempo, porém, quem voltou com vontade de jogar foi o ABC, que diminuiu com Fábio Silva antecipando à zaga e cabeceando aos oito. Os visitantes seguiram melhores e fizeram o segundo aos 29, quando Ronaldo Capixaba pegou rebote, após chute de Panda. Mas os donos da casa seguraram a pressão e o resultado positivo. O ABC continuou forte, arrasador e criou pelo menos mais três grandes chances de marcar, com Fábio Silva, Ronaldo Capixaba e Marcelinho. O goleiro Neneca, inspirado, garantiu a vitória.



Na próxima rodada, o Santo André joga fora de casa contra o Ceará, na sexta-feira de noite. Já o ABC vai receber o ameaçado Marília, no sábado de tarde.



Santo André

Neneca; Alexandre (Cicinho), Marcel, Cesinha e Arthur; Fernando, Willians, Jéferson (Tiago Mathias) e Marcelinho Carioca (Marcelinho); Elton e Márcio Mixirica.

Técnico: Sérgio Soares



ABC

Paulo Musse; Bosco, Fabiano, Ben-Hur e Piauí (Panda); Everton, Alexandre Oliveira, Rogerinho, Jean Carioca e Marcio Hahn; Ronaldo Capixaba.

Técnico: Artur Neto



Data: 11/11/2008

Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva - RS

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André - SP



Com informações do UOL Esporte