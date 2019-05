Prazo para regularização de armas se encerra nesta quarta-feira

O prazo para regularização de armas de fogo (armas sem registro ou com registro estadual vencido) terminará às 24h desta quarta-feira (31). Os interessados deverão procurar qualquer unidade da Polícia Federal ou realizar o registro provisório pela internet no endereço eletrônico www.dpf.gov.br Quem optar por realizar o registro provisório pela internet terá até 90 dias para se dirigir à Polícia Federal com a documentação pertinente.Após a quarta-feira, quem possuir uma arma de fogo sem registro ou com registro estadual vencido deverá entregá-la na Polícia Federal (munido de uma guia de trânsito de arma de fogo obtida pelo site www.dpf.gov.br) e receberá uma indenização de R$ 100 a R$ 300.Quem não providenciar a legalização de sua arma estará sujeito às penas previstas na Lei 10.826/2003, conhecida por Estatuto do Desarmamento.

* Fonte: Polícia Federal.