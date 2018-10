Fiéis lotam avenida do Contorno para reverenciar Nossa Senhora da Apresentação

Fotos: Vlademir Alexandre Uma multidão saiu de casa dcedinho para reverenciar imagem da santa.

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, esteve presente à missa.

Durante a missa de hoje, famílias inteiras se emocionaram.

Demonstrando fé, agradecimento e devoção, uma verdadeira multidão reverenciou a imagem da Santa. A Polícia Militar estima que cerca de 30 mil pessoas estiveram no local.Em sua celebração, o bispo de Campina Grande, Dom Jaime Vieira da Rocha, fez questão de ressaltar o momento atual vivido no mundo, sobretudo na questão da degradação do meio ambiente.Ele destacou, com tristeza, o fato de Jesus ser a terceira personalidade mais conhecida no mundo. “Primeiro vem a marca Coca-Cola. Depois, o jogador Pelé e em terceiro lugar Jesus”, afirmou, referindo-se a uma pesquisa feita pela empresa britânica BrandChannel.Este foi o primeiro ano em que a missa foi celebrada na Avenida do Contorno. Até o ano passado a missa em homenagem a Nossa Senhora da Apresentação era realizada na Pedra do Rosário.“Saímos da Pedra do Rosário e viemos para a avenida para que a imagem da Santa tivesse mais visibilidade. A imagem se tornou mais expressiva no sentido de que agora é mais fácil contemplá-la”, afirmou o capelão das comunidades Shalon e Vida Nova, Dalmário de Melo.O capelão destaca que “hoje é um dia de graça para a igreja de Natal, um dia de profunda manifestação. A cidade do Natal cresce sob o olhar materno da mãe de Jesus e nossa mãe”. A imagem da Santa padroeira de Natal foi encontrada, segundo a Igreja, na Pedra do Rosário por pescadores no ano de 1753.“Desde 1981 a gente participa da missa. É com muita alegria que viemos hoje reverenciar a imagem da Santa. Não sei como agradecer a virgem santíssima por tanta benção alcançada”, diz, quase em lágrimas, a aposentada Geralda Félix dos Anjos, de 71 anos. Acompanhada do marido, José Silvestre dos Anjos, de 60 anos, ela não continha a emoção. “Fiz um voto à Santa, e hoje estou aqui agradecendo”.Durante a missa, o Corpo de Bombeiros registrou várias ocorrências devido à aglomeração de pessoas. Segundo a corporação, os atendimentos à população eram, em sua maioria, relacionados a desmaios, “causados pelo tumulto e pelo clima quente”.“Não sei quantificar quantos atendimentos fizemos até agora. Mas posso assegurar que foram mais de 20”, disse o socorrista, Hudson César Araújo. Segundo ele, quatro equipes, com quatro homens cada uma, estiveram de plantão durante o evento religioso desta manhã.