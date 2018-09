Ex-corregedor será secretário-adjunto de Segurança Nomeação de João Eider Furtado de Medeiros foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Delegada Kalina Leite deixa o cargo.

O ex-corregedor geral João Eider Furtado de Medeiros foi nomeado para o cargo de secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social. A nomeação do advogado foi publicada na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE).



João Eider vai substituir a delegada de Polícia Civil Kalina Leite Gonçalves, que havia confirmado a saída do cargo em entrevista ao Nominuto.com no sábado (15).



O novo corregedor geral de Segurança Pública e Defesa Social será o também advogado Alexandre Henrique Pereira, que havia sido nomeado sábado pela governadora Wilma de Faria.