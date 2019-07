Técnicos do BNDES e do Consórcio Potiguar visitam aeroporto e solicitam dados da obra Informações devem servir de base para diagnosticar o caráter da licitação a ser aberta. O relatório de estudo de viabilidade termina no final deste semestre.

Paralisadas desde 31 de dezembro, quando o contrato entre a Infraero e o Exército venceu, as obras do Aeroporto de São Gonçalo receberam, na manhã desta terça-feira (13), a visita dos técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Consórcio Potiguar que estão responsáveis pelo estudo de viabilidade técnica e econômica do terminal.



O grupo foi ao local solicitar dados sobre o teor físico da obra, o tempo de duração e se ela estará concluída até o termino da licitação, que deve ser entregue em abril. As informações devem servir de base para diagnosticar o caráter da licitação a ser aberta. O relatório de estudo de viabilidade termina no final deste semestre.



Conforme a assessoria da prefeitura de São Gonçalo, o contrato entre o Exército e a Infraero deverá ser refeito em dez dias, e as obras não estão totalmente paradas. Os engenheiros estão fazendo trabalhos como topografia e drenagem.



Até o momento foram gastos R$ 45 milhões do governo Federal, que já destinou à obra

cerca de R$ 87 milhões, sendo R$ 19 milhões em dezembro e mais R$ 68 milhões do PAC. A pista principal, de 3 mil metros de extensão e 60 metros de largura, e uma de taxiamento já foram construída. Ao todo, são cinco pistas de táxis com dimensões variáveis.



O aeroporto terá a maior pista de pouso do Nordeste, além de possuir, quando concluído, o maior terminal de cargas da América Latina e o sétimo do mundo.