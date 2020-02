TRE terá plantão para acompanhar eleições em Patu Campanha na cidade começou dia 02 de fevereiro; eleições será em 1o de março.

O Tribunal Regional Eleitoral funcionará em regime de plantão de 27 de fevereiro a 1o de março, quando serão realizadas novas eleições em Patu.



O município, distante 314 Km de Natal, teve a eleição municipal de 05 de outubro anulada depois que o registro do candidato eleito Ednardo Moura (PSB) foi cassado por problemas junto ao Tribunal de Contas de União.



Desde o dia 02 de fevereiro Patu vive uma nova campanha eleitoral. Dessa vez, os candidatos são o presidente da Câmara Municipal e prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna Barreto Filho (PMDB), e Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB).



Os partidos foram organizados as seguintes chapas: “União e Trabalho” (PMDB,PDT,PP,PMN,PC do B, PPS) e “Justiça e Paz” (PSB-PV-PT-DEM e PR).



O Nominuto.com acompanhará toda a movimentação in loco das eleições.