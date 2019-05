Aliados de Nasser assinarão carta de princípios com 10 tópicos e aguardam novas adesões

Elpídio Júnior Grupo aliado a Dickson Nasser assina carta de principios nesta segunda-feira (29).

Segundo o vereador Júlio Protásio, entre as propostas da carta estão temas relacionados à educação, ações sociais e transparência, “em consonância com o que é pedido pela sociedade”. O fim da reeleição também está contemplado no documento, mas valerá para a mesma legislatura.Como Dickson ocupou a Presidência da CMN após a saída de Rogério Marinho, e o mandato termina junto a esta legislatura, o atual presidente continua sendo o candidato do grupo, que espera mais adeptos.Até o momento, 11 vereadores estão confirmados para assinarem a carta de princípios nesta segunda-feira (29). Porém, há a possibilidade de que Aquino Neto e Edivan Martins, ambos reeleitos pelo PV, também possam ingressar no grupo.“Há conversas de todos os lados, mas acreditamos que o nosso grupo crescerá até o dia da eleição”, disse Júlio Protásio.