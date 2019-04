Governadora e prefeito recebem populares para cumprimentos de fim de ano Palácio da Cultura e Felipe Camarão abrem as portas no fim da tarde. Todos podem participar.

A governadora Wilma de Faria (PSB) e o prefeito Carlos Eduardo (PSB) abrem as portas de seus Palácios para receberem dos populares os cumprimentos de fim de ano.



A visita anual à governadora se inicia às 17h no Palácio da Cultura, na Cidade Alta. O prefeito se despede dos seus eleitores meia hora antes, no Palácio Felipe Camarão.