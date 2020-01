Acusado de tráfico morre em confronto com a PM Francisco Carlos da Silva tinha 23 anos e reagiu após receber voz de prisão. Ele morreu com tiro no tórax.

Um homem acusado de tráfico de drogas morreu na tarde deste domingo (7) após trocar tiros com policiais militares na zona Norte de Natal. Francisco Carlos da Silva, conhecido por “Novo”, tinha 23 e foi baleado após ter reagido quando recebeu voz de prisão.



Segundo a versão dos policiais, Novo foi localizado no loteamento Vale Dourado e não obedeceu a uma ordem de parar para ser revistado. Ele fugiu e pulou no quintal de uma casa. Foi quando o acusado atirou contra os policiais, que revidaram. Um dos tiros atingiu o tórax de Novo, que morreu na hora.



Além do revólver calibre 38, os policiais apreenderam nove tabletes de crack e 12 pacotes de maconha com Francisco Carlos da Silva.



O corpo dele foi levado para o Itep e liberado para sepultamento. O caso ainda será investigado pela Polícia Civil.