Campinense arranca empate no Rio e segue ne vice-liderança da Série C Brasil de Pelotas passa pelo Águia de Marabá por 2 a 1 e ainda sonha com uma das vagas.

O Duque de Caxias perdeu uma ótima chance de assumir a vice-liderança provisória do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C ao empatar como o Campinense por 2 a 2, após ter aberto dois gols de vantagem, nesta quarta-feira à tarde, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.



Aguerrido, o time paraibano conseguiu permanecer na segunda colocação, com 16 pontos, cinco atrás do líder Atlético Goianiense, que joga nesta quinta, contra o Confiança, em Aracaju. Já o Duque de Caxias foi a 14, na terceira posição, mas pode ser ultrapassado pelo Guarani, que tem 13 pontos e visita o Rio Branco, do Acre, também nesta quinta.



A equipe do Rio de Janeiro construiu no primeiro tempo uma vitória praticamente certa. Aos 21min, Silva pegou rebote de cabeçada no travessão e só teve o trabalho de tocar para o gol vazio. Aos 35, ele cobrou falta com violência e contou com a ajuda da trave e do goleiro para ampliar.



O panorama mudou completamente na etapa final. Mais ofensivo, o Campinense dominou as ações e chegou ao empate num intervalo de dois minutos, com Marquinhos Marabá, aos 29min, de pênalti, e aos 31min, ao se antecipar à zaga.



Na próxima rodada, o Duque de Caxias receberá o líder Atlético Goianiense, domingo, novamente em Volta Redonda. No mesmo dia, o Campinense enfrentará o Confiança, em Campina Grande.



Mais um jogo dá prosseguimento à décima rodada do octogonal nesta quarta-feira: às 20h30, o Brasil de Pelotas encara o Águia, do Pará, no Rio Grande do Sul.







Brasil-RS confirma força em casa e passa pelo Águia na Série C



O Brasil de Pelotas confirmou seu bom retrospecto em casa no octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C e bateu o Águia de Marabá, por 2 a 1, nesta quarta-feira (05) à noite, pela 10ª rodada. Os 13 pontos da equipe gaúcha nesta fase foram conquistados no estádio Bento Freitas(quatro vitórias e um empate).



O resultado levou o Brasil à quinta colocação, logo à frente do Águia, que soma 12 pontos. Ambas as equipes podem ser ultrapassadas pelo Confiança, que tem 11 e encara o Atlético Goianiense nesta quinta. Ao final dos 14 jogos, os quatro primeiros classificam-se à Série B.



Os anfitriões saíram na frente com um gol do zagueiro Alex Martins, aos 20min do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro. O atacante Sharlei ampliou aos 15min da etapa final, desviando cruzamento e contando com a ajuda da zaga paraense. O Águia ainda descontou com o meia Ciro, aos 24min, num contra-ataque, mas, prejudicado pela expulsão do lateral-direito Gustavo logo depois, não teve forças para empatar.



O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Guarani, em Pelotas. Um dia antes, o Águia encara o Rio Branco, em Marabá.



Outros jogos



A rodada do Octagoanl decisovo se completa hoje com os jogos Confiança-SE x Atlético-GO, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju. Se o Atlético vencer garante, matematicamente, uma vaga para a Série B. E Rio Branco-AC joga contra o Guarani Arena da Floresta, em Rio Branco.