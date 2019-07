Benes Leocádio é eleito presidente da Femurn

Fotos: Elpídio Júnior Prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, e o deputado Robinson Faria, conversaram com o presidente eleito.

A eleição, realizada nesta quinta-feira (15), na sede do órgão, contou com o voto de 68 prefeitos, dos 107 aptos a votar. Atualmente a Federação conta com 137 filiados. O deputado Robinson Faria (PMN), considerado um articulador da chapa, fez questão de parabenizar o eleito ao cargo.“Após as eleições do ano passado, nos reunimos para analisar um nome para a presidência da Femurn, eu sugeri Benes Leocádio para representar o estado. Precisávamos de um prefeito articulador que tivesse uma boa relação com os outros gestores, e ele é a pessoa”, disse o presidente da Assembléia Legislativa, que fez questão de ressaltar que a decisão não foi dele, mas em conjunto com outros líderes, como, por exemplo, o deputado estadual Raimundo Fernandes, representante da região Oeste.O presidente eleito, antes da chegada do deputado estadual Robinson Faria, tinha feito questão de ressaltar que a decisão foi mesmo das associações regionais e não por interesses políticos. “Temos uma chapa que conta com a participação de representantes de todas as regiões, independente do partido. Não formamos uma chapa pensando em eleições futuras, como a do governo do estado em 2010”, enfatizou o prefeito de Lajes.Mesmo assim, Robinson Faria (PMN), ao chegar à sede da Femurn, demonstrava bastante satisfação com o consenso e participação de mais de 60 prefeitos na votação. “Pra mim, é uma parceria que se fortalece”, disse o deputado em relação a próximas etapas que o parlamentar deverá enfrentar, entre elas, as eleições para o governo do estado em 2010, já que é pré-candidato.Benes Leócadio pretende dar continuidade a gestão do ex- presidente e prefeito de Bento Fernandes, Robenilson Ferreira (PMN), além de dar ênfase a um projeto chamado Cidade Virtual, que tem como objetivo modernizar as administrações municipais.Segundo o prefeito de Lajes, ele vai entrar em contato com profissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de engenharia da computação, para auxiliar na elaboração dos projetos. “Precisamos de algo concreto para buscarmos recursos. Conheci o projeto na cidade de Celso Ramos, em Santa Catarina. O município conta com 2.700 habitantes e é um sucesso na cidade”, lembrou Leocádio, reforçando que vai se esforçar para que Lajes seja o município piloto do Cidade Virtual no Rio Grande do Norte.A posse da nova presidência da Femurn será realizada no próximo dia 26. O local e horário ainda serão definidos.