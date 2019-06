Apesar da crise, lojistas do RN devem ter um ano bom Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Marcelo Rosado dá dicas de como ampliar as vendas em 2009.

Passados quatro meses do início da crise financeira internacional, os empresários do Rio Grande do Norte começam a desenvolver alternativas para se manterem no mercado com competitividade.



Além das promoções natalinas, o início do ano reserva as grandes liquidações que somadas com as trocas de coleção, movimentam o comércio varejista. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas - FCDL, Marcelo Rosado, apesar da crise, o ano de 2009 será bom. “Acredito que os empresários do Estado irão se organizar e passar pela crise de uma maneira satisfatória”, diz.



Para Marcelo Rosado o empresário deve oferecer bom atendimento, bons preços e condições de crédito para os clientes. “O empresário deve estar preparado para atender bem aos consumidores, com promoções e estímulos a compra”, diz.



Ele aponta também os investimentos em publicidade e em novidades como pontos favoráveis ao sucesso das empresas. “Quem investe em mídia, na qualidade de seus produtos e novidades para os clientes está sempre à frente do lojista antigo, que passa despercebido pelo mercado”.



Com os efeitos da crise nesse ano, Marcelo Rosado aposta na liberação de crédito para movimentar a economia. “As vendas parceladas pelo sistema da própria loja e as facilidades de desconto são importantes para a manutenção e conquista de novos clientes”, diz.



Para isso, os lojistas organizados nas Câmaras dispõem do serviço de consulta ao crédito que facilitam a liberação de crédito.



Em relação ao crescimento do comércio, o presidente da FCDL acredita que acontecerá sim, mesmo que com índices menores. “Os empresários que se mobilizarem vão ter resultado muito bom. Farão da crise uma oportunidade de crescimento”, conclui.



E dá dicas para os empresários de médias empresas. “As empresas de médio porte devem fazer um trabalho personalizado para atender aos consumidores, tendo um resultado positivo no final do ano”, incentiva Marcelo.