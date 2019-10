ABC 2 x 1 ASSU: fim de jogo Alvinegro recebe o líder do campeonato no estádio Frasqueirão e pretende não deixar o "camaleão do Vale" se desgarrar na classificação.

FIM DE JOGO



45 minutos - Jogo promete emoção nos acréscimos do árbitro.



43 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ASSU!! Chute de Pantera, que desvia no zagueiro Cauê e vai parar no fundo do gol



34 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!! Boa jogada de Moré, que passou para Paulinho Macaíba. Ele não perdeu a chance e bateu no cantinho de Erasmo. (Potiguar de Mossoró 4 x 0 Corintíans)



27 minutos - ABC segue perdendo chances e o ASSU crescendo na partida.



23 minutos - Ivan faz boa jogada e cai na área pedindo pênalti, mas o árbitro não marca nada e vê lance normal.



19 minutos - Uhhhhhh!! Marcos Paraná perde ótima chance ao bater colocado dentro da área para grande defesa de Erasmo.



17 minutos - Uhhhhhhh!! Raniere faz defesa difícil e divide com atacante do ASSU.



15 minutos - Partida equilibrada e o ABC aposta nos contra-ataques.



11 minutos - Jogo continua bom no Frasqueirão.



8 minutos - Uhhhhhh!! ABC responde com Paulinho Macaíba, que bate cruzado e a bola passa perto. (Macau 0 x 1 Santa Cruz)



7 minutos - Uhhhhhhhh!! Raniere dá um tapinha salvador em lance de Luciano Paraíba, que tentou encobrir o goleiro alvinegro.



3 minutos - ASSU tenta chegar em cruzamento para Gerailton, mas Raniere se antecipa e faz a defesa.



2 minutos - Começa segunda etapa no Frasqueirão.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



39 minutos - Raniere põe bola levantada na área para escanteio.



35 minutos - ABC vai trocando passes em busca do segundo gol ainda no primeiro tempo. Enquanto o ASSU vai parando na defesa do ABC



29 minutos - Uhhhhhhh!! Chute forte de Luciano Paraíba depois de boa jogada, mas Raniere faz a defesa. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 3 x 0 Corintíans)



27 minutos - Uhhhhhhhh!! Gabriel cruza da direita e Marcos Paraná cabeceia para fora perdendo boa chance de ampliar o placar. Heriberto da Cunha põe as mãos na cabeça com a chance desperdiçada.



24 minutos - ABC vai dominando o jogo, mas o ASSU não se dá por vencido e busca o empate. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 2 x 0 Corintíans)



20 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!! Gabriel abre o placar para o alvinegro aproveitando rebote do goleiro Erasmo depois da cobrança de falta de Tales. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 1 x 0 Corintíans)



15 minutos - Boa trama do alvinegro, mas a bola vai para fora do gol.



11 minutos - ABC vai se saindo melhor em campo que o ASSU.



6 minutos - Mesmo com boa movimentação, ainda não foi criada uma chance real no jogo. ABC segue melhor no jogo.



3 minutos - Jogo movimentado e de muita marcação. ABC tenta chegar em troca de passes, mas é desarmado pelo ASSU.



1 minuto - Bola rolando no Frasqueirão.



ABC e ASSU se enfrentam no estádio Frasqueirão em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual.



As duas equipes vêm embaladas por vitórias. Enquanto o alvinegro goleou o Corintíans de Caicó por 4 a 0, o "camaleão do Vale" derrotou o Alecrim por 2 a 0, no Machadão.