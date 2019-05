Corinthians deve anunciar Kleber nesta quarta-feira

O Corinthians deve cerca de R$ 100 milhões, mesmo assim o presidente Andrés Sanchez tem feito milagre e desembolsado uma boa grana para montar um Super-Time para 2009. Nesta quarta-feira (31), o atacante Kléber será anunciado.Como o Palmeiras não tem US$ 8 milhões para pagar ao Dínamo de Kiev, da Rússia, clube do atacante, a diretoria do Timão só espera vencer a prioridade do rival, que será nesta quarta, para anunciar o jogador.Para ter Kléber, o Corinthians conseguiu uma ajuda de investidores (?). Apesar do lema de Andrés Sanchez ser 'Renovação e Transparência' não se sabe quem são eles.Aliás, o mandatário corintiano, Kléber e seu procurador já se reuniram e definiram os valores. A ida do atacante ao clube de Parque São Jorge foi facilitada por conta da presença de Ronaldo, o que elevaria o status de qualquer jogador.Kléber chega um dia após a diretoria do Timão anunciar o atacante Souza, ex-Goiás e Flamengo e que estava na Grécia. Além dos dois, mais Ronaldo, o Corinthians contratou os zagueiros Jean e Escudero, o volante Túlio e o meia-atacante Jorge Henrique.

Polêmica!

Mas o internauta- torcedor corintiano que não é bobo e não tem memória curta deve se lembrar das provocações deste mesmo Kléber. Há um mês, ele deu as seguintes declarações:"Eu não faria isso. Eu não trocaria o Palmeiras pelo Corinthians porque respeito o Palmeiras. O Corinthians é uma excelente equipe, respeito muito o clube, mas não faria isso"."Eu prefiro jogar ao lado do Keirrison do que do Ronaldo", emendou Kléber.

Marketing?

Atualmente no elenco, o Corinthians conta com Dentinho, Careca, Otacílio Neto, Jorge Henrique, Ronaldo, Morais, que faz esta função, e Souza. Apenas Herrera foi embora, sem contar Bebeto (?).Mas então qual seria o motivo para o Timão buscar mais um atacante e muito caro para os padrões alvinegros? Ou o Timão quer formar um Super-Time, ou a diretoria sabe que Ronaldo servirá apenas para marketing e jogos de vez em quando.Outra questão que merece ser levantada e depois explicada pela cúpula corintiana é de onde o clube vem tirando dinheiro, se ainda nem fechou com um patrocinador para 2009?