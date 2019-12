Michel Temer diminui esperança dos ex-vereadores potiguares

Fátima Elena Ex-vereador afirma que não há consenso entre Câmara e Senado mesmo o PMDB presidindo as duas Casas.

Segundo o ex-vereador Renato Dantas (PMDB) a esperança era que com a mudança na Mesa Diretora da Câmara os deputados pudessem reaver a decisão e, assim, aprovassem a PEC. “Achávamos que os novos membros fossem mais sensíveis. Mas pelo que vi aqui em Brasília não há entendimento. Os deputados estão muito divididos. A tendência é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal”, disse Renato Dantas.O próprio deputado federal Michel Temer (PMDB) não se posicionou contra ou a favor da PEC, mas mostrou interesse na resolução do problema. “Nem o presidente, nem o deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB) tiveram força para nos ajudar a entrar em um consenso”, ressaltou o ex-parlamentar.Para Renato Dantas, a principal dificuldade é justamente a falta de entendimento entre Câmara e Senado. “Para se ter uma idéia, nem as próprias bancadas na Câmara conseguem se entender. Imagine convencê-los a promulgar a PEC”.O presidente da Câmara Michel Temer (PMDB) prometeu apurar a vontade da maioria. “Ele deve conversar com os líderes se promulga ou se deixa para o Supremo definir os rumos da PEC”, informou.Uma comissão formada por deputados e sob o comando do senador César Borges(DEM/BA) vai marcar uma audiência com o Supremo Tribunal Federal. “Agora só nos resta aguardar”, concluiu Renato DantasParticiparam da reunião na tarde desta quarta-feira (4) com o presidente da Câmara Michel Temer, apenas os ex-vereadores Renato Dantas (PMDB) e Carlos Santos (PR) representando a capital potiguar.A PEC foi aprovada no Senado mas voltou para a Câmara em dezembro de 2008. Para conseguir a aprovação um abaixo-assinado com 1.500 adesões foi entregue ao novo presidente Michel Temer.Caso a proposta seja aprovada, Natal ganharia mais sete vereadores: Aparecida França (PCdoB), Joca (PDT), Rejane Ferreira (PMDB), Osório Jácome (PSC), Assis Oliveira (PR), Renato Dantas (PMDB) e Fernando Lucena (PT).