Cruzeiro goleia Estudiantes e estreia com o pé direito na Libertadores Cruzeiro consegue o 38º triunfo e segue com apenas 3 derrotas em casa pela Libertadores.

Em jogo bem disputado e por vezes tenso, o Cruzeiro venceu o Estudiantes, por 3 x 0, na noite desta quinta-feira, e somou os três primeiros pontos no grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Após um 0 x 0 brigado no primeiro tempo, o time celeste construiu o placar na segunda etapa, com o lateral-esquerdo Fernandinho e o atacante estreante Kléber (2).



O time celeste assume a liderança do grupo 5, com três pontos. Deportivo Quito e Universitário Sucre têm um ponto cada e o Estudiantes ainda não saiu do zero.



O Cruzeiro não contou com o volante Ramires, artilheiro da equipe na temporada, com seis gols. O camisa 8 cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Boca Juniors, pelas oitavas-de-final da Libertadores 2008. Ele foi substituído por Fabrício, que fez o segundo jogo como titular na temporada e vestiu a braçadeira de capitão.



Fernandinho recuperou-se da dor muscular na coxa direita que o impediu de treinar nos dois últimos dias e foi a campo. Já Kléber ficou no banco de reservas.



Fernandinho marcou, de pênalti, aos 17 min do segundo tempo. Em seguida, destaque para a participação de Kléber, que entrara no lugar do atacante Thiago Ribeiro três minutos antes. Com passes de Wellington Paulista, ele marcou aos 23 min e aos 27 min. Depois de comemorar sem camisa e cometer falta em Verón, acabou expulso aos 28 min.



O time celeste terá apenas um dia de treinamento até o próximo compromisso. O Cruzeiro volta a campo já no sábado, às 18h 15, para encarar o Uberaba, no Triângulo Mineiro.



O jogo



Os primeiros 45 minutos foram típicos de um duelo entre brasileiros e argentinos. Logo na saída de bola, o meia Wagner cometeu uma falta com carrinho por trás no círculo central e mostrou qual seria o tom. O Estudiantes começou a partida com uma marcação desde o setor de ataque que deixou o Cruzeiro sem ação por alguns momentos.



Foram cometidas 23 faltas na primeira etapa, 12 delas por atletas celestes. O árbitro paraguaio Carlos Amarilla foi rigoroso e mostrou sete cartões amarelos, quatro para o Cruzeiro. O time celeste finalizou sete vezes, duas em direção ao gol, e o Estudiantes tentou o gol em quatro ocasiões, nenhuma delas com precisão.



A primeira finalização da partida foi acontecer apenas aos 13 min, não por acaso em cobrança de falta. Fernandinho rolou a Wagner, que arriscou da intermediária, longe do gol de Andújar. O Estudiantes respondeu na mesma moeda. O armador Benítez cobrou falta de longe e o zagueiro Desábato cabeceou, rente à trave esquerda.



O jogo seguiu parelho até por volta do 30º minuto, quando o Estudiantes diminuiu o ritmo na marcação e abriu espaços ao Cruzeiro. A primeira finalização certeira da partida aconteceu aos 33 min, quando o atacante Wellington Paulista avançou pelo lado direito, chegou próximo à linha de fundo e, cercado por dois, chutou para a defesa de Andújar.



No minuto seguinte, o atacante Thiago Ribeiro aproveitou o bom momento do time e chutou forte, de longe. Andújar se atrapalhou, mas conseguiu defender em dois tempos. O Cruzeiro prevaleceu até o fim da primeira etapa, mas sem criar chances claras.



A segunda etapa começou na mesma toada, com o Cruzeiro tomando a iniciativa. Mas dois contra-ataques do Estudiantes assustaram os mais de 30 mil presentes ao Mineirão.



Aos 4 min, Fábio dividiu dentro da área com Salgueiro, que levou a melhor e cruzou para Boselli na pequena área. O volante Henrique se antecipou e afastou o perigo. Aos 12 min, o lateral-direito Angeleri fez boa jogada e lançou a Salgueiro, que passou por Fábio, mas acabou desarmado pelo providencial Fabrício dentro da área.



Dois minutos depois, Adilson Batista sacou Thiago Ribeiro e lançou o atacante Kléber, que em apenas 14 minutos ajudaria a mudar a história da partida. O Cruzeiro voltou a sobressair e abriu o placar pouco depois, quando Wellington Paulista recebeu belo lançamento de Fernandinho e foi derrubado por Germán Re dentro da área.



Fernandinho foi encarregado de cobrar o pênalti e abriu o placar, aos 17 min, com um chute forte, à direita de Andújar, que caiu para a esquerda. Logo na saída de bola, Adilson colocou o lateral-direito Jancarlos no lugar de Henrique e deslocou Jonathan para o meio.



A partir daí, foi a vez de Kléber brilhar. Aos 23 min, o Gladiador recebeu belo passe em profundidade de Wellington Paulista pelo lado direito, na área, e não teve trabalho para bater cruzado, certeiro, no canto direito de Andújar.



Quatro minutos depois, o volante Marquinhos Paraná acertou lançamento longo para Wellington Paulista pela ponta direita. O camisa 9 rolou para Kléber, que invadiu a área e teve tranquilidade para acertar o canto direito. Cruzeiro 3 x 0.



Na sequência, o atacante encerraria a participação no jogo depois de tirar a camisa na comemoração do segundo gol e receber o cartão amarelo. Na saída de bola, Kléber cometeu falta dura no meia Verón, foi advertido novamente e acabou expulso, aos 28 min.



Com um homem a menos, o Cruzeiro soube administrar o resultado sem maiores sustos. A última substituição foi feita aos 36 min. O volante Elicarlos entrou na vaga de Fabrício.



CRUZEIRO 3 X 0 ESTUDIANTES-ARG



Motivo: primeira rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 19/02/2009 (quinta-feira)

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Carlos Amarilla (PAR)

Público: 33.969 pagantes

Renda: R$ 827.617,50

Gols: Fernandinho, aos 17 min, e Kléber, aos 23 min, e aos 27 min do segundo tempo



Cruzeiro

Fábio; Jonathan, Leonardo Silva, Thiago Heleno e Fernandinho; Fabrício (Elicarlos), Henrique (Jancarlos), Marquinhos Paraná e Wagner; Thiago Ribeiro (Kléber) e Wellington Paulista

Técnico: Adilson Batista



Estudiantes-ARG

Andújar, Angeleri, Desábato, Cellay e Germán Re (Sánchez Prette), Perez (Fernández), Braña, Verón e Benítez; Salgueiro e Boselli (Calderón)

Técnico: Leonardo Astrada



Cartões amarelos: Henrique, Thiago Heleno, Leonardo Silva, Wagner e Kléber (Cruzeiro); Germán Ré e Boselli, Cellay e Braña (Estudiantes)

Cartão vermelho: Kléber (Cruzeiro)



Cruzeiro vence 38ª vitória em casa



a marcante escrita de ter sido derrotado apenas três vezes como mandante, na Copa Santander Libertadores. O time celeste venceu 38 dos 47 confrontos que fez em Minas Gerais pela competição, dois deles na cidade de Ipatinga.



Os únicos três resultados negativos do time azul no Mineirão foram contra Nacional de Medellin, por 3 x 2, em 6 de abril de 1975, Grêmio, 2 x 1, em 19 de fevereiro de 1997 e Boca Juniors-ARG, 2 x 1, em 7 de maio de 2008.



O triunfo aconteceu no dia em que o Clube chegou a 47 jogos em casa e à 38ª vitória. Completam a lista outros seis empates, além das três derrotas citadas. Agora são 118 gols pró e 36 contra.



No retrospecto geral da equipe na Copa Santander Libertadores, o Cruzeiro atingiu a marca de 95 partidas. São 57 vitórias, 15 empates e 23 derrotas com 184 tentos a favor e 101 contra.



A vitória começou a ser construída aos 17 min do segundo tempo. Wellington Paulista recebeu a bola de Fernandinho e foi derrubado dentro da área. O lateral-esquerdo assumiu a cobrança e abriu o placar. Para o atleta, mais importante que o gol foi a força que o time mostrou dentro de casa.



“Fico muito feliz, acho que mais do que nunca, melhor do que o pênalti foi o que a equipe apresentou dentro de casa. Jogamos bem e isso é o Cruzeiro, muito forte aqui. Na Libertadores a gente sabe que, se vencermos todas em casa, temos grandes chances de passar para a outra fase. A equipe está de parabéns, marcou forte e as oportunidades que tivemos concluímos em gol. Agora é descansar e pensar no próximo jogo”, disse.



Para Fernandinho, a vitória no clássico contra o rival Atlético-MG deu moral para o time lutar e conquistar a vitória nessa quinta-feira. Com o resultado, o time celeste se isola na liderança do grupo 5 da Copa Santander Libertadores com três pontos.



“A gente vinha de uma vitória sobre nosso maior rival e isso deu moral para nossa equipe. Uma vitória dentro de casa sobre o Estudiantes, uma equipe forte, é fundamental na nossa caminhada pelo título da Libertadores. Foi só o primeiro jogo, mas já demos um grande passo”, concluiu.