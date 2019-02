CDL divulga funcionamento do comércio durante o Natal

Com a proximidade do Natal, o comércio natalense já funciona em horários diferenciados do resto do ano. A maior parte das lojas do centro da cidade e Alecrim estenderão seus expedientes até às 20h, e na semana que antecede o Natal abrirão até 22h.



O comércio de rua também abre aos domingos, no horário das 09h às 15h, enquanto os shoppings chegam a abrir suas portas até às duas da madrugada, além de supermercados que abrem 24 horas nos dias que antecedem o Natal.



Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal), Ricardo Abreu, essa atitude reflete o bom ano para o comércio na cidade. "Tudo caminha para que alcancemos um crescimento entre 6 e 10% nas vendas de fim de ano em relação à 2007", disse Abreu.



Outro fator destacado por Ricardo é a chegada de novos empreendimentos à capital ao longo de 2008, que aumentou o índice de empregos fixos na cidade e em conseqüência, o número de empregos temporários, que em 2008 deve atingir o crescimento de 10% em relação ao ano passado, chegando a 5.000 vagas.





A CDL Natal informa os horários para o fim do ano dos principais pontos comerciais de Natal:



Comércio de Rua



Alecrim:

10 à 19/12: das 08h às 19h.

20 à 23/12: 08h às 21h.

24/12: 08h às 18h.

Domingos 14 e 21/12: 09h às 15h.



Centro:

Riachuelo:

De 08 à 23/12: 08h às 22h de segunda a sexta. Sábados: 08h às 20h. Domingos: 08h às 18h.



Lojas Americanas:

De 08 à 19/12: 08h às 20h de segunda a sexta.

22 e 23/12: 08h às 21h.

24/12: 08h às 19h.

26, 29, 30 e 30: 08h às 20h.

Sábados: 08h às 18h. Domingo: 09h às 16h.



C&A:

De 04 à 10/12: Das 08h às 20h.

De 11 à 30/12: 08h às 22h.

Sábados 08h às 19h.

14/12: 09h às 15h.

21 e 28/12: 09h às 17h.



Esplanada:

De 08 à 12/12: Das 8:30 às 20h.

De 15 à 19/12: Das 8:30h às 21h.

Dias 22, 23, 26, 29, 30 e 30/12: 08:30h às 21h.

Sábados: 08:30h às 19h.

Domingos: 09h às 17h.



Rio Center:

De 08 à 30/12: 08h às 20h.

Sábados: 08h às 18h.

Domingos: 09h às 16h.



Zona Norte:

Segunda à sexta: 08h às 18h.

Sábados 08h às 17h.

24/12: 08h às 17h.



Supermercados

24/12: Funciona até às 21h.

25/12: Lojas totalmente fechadas.

Dia 31/12: funciona até às 20h.

01°/01/2009: Lojas totalmente fechadas.



Natal Shopping

14/12: 10h às 22h.

15 à 17/12: 10h às 23h.

18 à 22/12: 10h às 00h.

23/12: 10h às 02:00.

24/12: 09h às 19h.

25/12: Funciona somente a praça de alimentação e lazer de 12h às 22h.

26 à 30/12: horário normal.

31/12: 10h às 18h.

01°/01/2009: Shopping totalmente fechado.



Praia Shopping

24/12: 10h às 18h.

25/12: Funciona somente praça de alimentação a partir das 11h.

31/12: 10h às 18h.

01°/01/2009: Shopping totalmente fechado.



Shopping Cidade Jardim

08 à 13/12: 09h às 21h.

14 e 21/12 (domingos): 09h às 21h.

15 à 23/12: 09h às 22h.

24 e 31/12: 09h às 19h.

26 à 30/12: 09h às 21h.

28/12: 10h às 16h.

25/12 e 1º/01/2009: Lojas totalmente fechadas, inclusive Praça de Alimentação e Lazer.



Shopping Midway Mall

10 à 29/12: 10h às 23h, exceto domingos 14 e 21 que funcionará das 10h às 22h.

20, 22 e 23/12: 10h às 23h, com funcionamento facultativo até às 24h.

24/12: 10h às 19h.

25/12: Funciona somente a praça de alimentação e lazer de 12h às 22h.

26 à 30/12: 10h às 22h.

31/12: 10h às 18h.

01°/01/2009: Lojas totalmente fechadas, inclusive praça de alimentação e Lazer.

Supermercado Extra: Dias 22 e 23/12 o supermercado funciona 24 horas, e no dia 24/12 até às 19h.



Shopping Orla Sul

Ainda não está definido o horário especial.



Via Direta Shopping Center

10 à 13 e 15 à 19/12: 09h às 22h, exceto domingos 14 e 21 que funcionará das 09h às 21h.

20, 22 e 23/12: 09h às 21h (abertura facultativa até às 24h).

24/12: 09h às 17h (abertura facultativa até às 18h).

25/12: Lojas totalmente fechadas, inclusive Praça de Alimentação e Lazer.

26 à 30/12: 09h às 21h.

28/12: Lojas e Quiosques das 15h às 21h, Praça de Alimentação e Lazer 12h às 22h.

31/12: 09h às 17h (abertura facultativa até às 18h).

01°/01/2009: Lojas totalmente fechadas, inclusive praça de alimentação e Lazer.



Natal Norte Shopping

08, 09, 14, 21, 26, 27, 29 e 30/12: 10h às 22h.

10, 11, 12, 13, 22 e 23/12: 10h às 23h.

15 à 20/12: 10h às 23h.

24/12: 10h às 19h.

25/12: Funciona somente praça da alimentação das 11:30h às 22h.

28/12: Lojas das 15h ás 21h e Praça de Alimentação de Lazer das 11:30h às 22h.

31/12: 10h às 18h.

01°/01/2009: Lojas totalmente fechadas, inclusive Praça de Alimentação e Lazer