Garibaldi afirma ser "difícil" enfrentar Rosalba Ciarlini Senador provoca simulação de diálogo para mostrar complicações para futuro.

Também homenageado pela Câmara de Mossoró hoje (sábado, 13), o senador Garibaldi Filho discursou na sessão solene. Foi nessa tarde.



Ele abriu janela na oratória para falar sobre política e especulações quanto ao futuro. "As pessoas perguntam-me: mas Garibaldi, você vai ficar com quem?"



O próprio senador sequenciou essa reprodução de diálogo com um eleitor virtual: "Como é que você vai ficar contra ela (senadora Rosalba Ciarlini-DEM)?"



Na complementação, Garibaldi apresentou sua posição que é uma mensagem cifrada: "A eleição vai demorar um pouquinho, mas contra ela vai ser difícil ficar".



Diante dele, Rosalba Ciarlini não conteve o sorriso.