Guerrilheira das Farc escapa e liberta refém O homem, um comerciante, não fazia parte do grupo de seqüestrados políticos e passíveis de troca mantido em poder da guerrilha.

Uma guerrilheira ainda não identificada abandonou a zona de selva do sul da Colômbia e se entregou às autoridades do país junto com um ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). As informações são da agência argentina Telam.



O homem, um comerciante, não fazia parte do grupo de seqüestrados políticos e passíveis de troca mantido em poder da guerrilha.



A guerrilheira teria optado por deixar as Farc diante da pressão de tropas regulares colombianas na zona onde estavam, além dos benefícios prometidos pelo governo do país aos que se desmobilizarem e libertarem reféns.



Em outubro de 2008, um guerrilheiro conhecido como Isaza ajudou o ex-congressista colombiano Oscar Tulio Lizcano a fugir do cativeiro das Farc após oito anos em poder da guerrilha.