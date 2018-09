Sabatina Nominuto com Haroldo Lima será nesta quarta-feira (19)

O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Haroldo Lima, participará da sétimanesta quarta-feira (19). O evento começa às 19h e será transmitido ao vivo pela Tv Nominuto.A Sabatina será coordenada pelo diretor-geral do

Nominuto.com

, Diógenes Dantas, e terá a participação da equipe de jornalistas do portal e dos internautas.O diretor-geral da ANP irá falar principalmente da 10ª Rodada de Licitações de Blocos para a Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural que será realizada em dezembro e do Fórum da 10ª Rodada que acontece nesta quinta-feira (20), em Natal. Além das ações da Agência para o Rio Grande do Norte.Haroldo Lima é baiano, nascido em Caetité, e engenheiro eletricista formado em 1963 pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Ele foi nomeado para ANP em 2005, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, mas antes desempenhou por sete meses a função de diretor-geral interino.Lima também tem uma carreira política iniciada ainda como estudante. Ele foi um dos fundadores do Ação Popular, em 1961, e dirigente, até a incorporação ao PC do B, em 1972, quando passou a integrar o Comitê Central do partido.Em 1984, participou da campanha Diretas Já, e, com a redemocratização e a legalização do partido, passou a liderar o PCdoB na Câmara dos Deputados. Foi deputado federal pela Bahia por cinco mandatos consecutivos, de 1983 a 2002, quando foi derrotado em sua candidatura ao Senado.