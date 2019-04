Micarla de Sousa reunirá auxiliares para integrar trabalho da equipe

Arquivo Micarla tomará posse, às 17h do dia 1º de janeiro.

A princípio a futura gestora da capital do estado conversará, individualmente, com cada um dos seus auxiliares. No segundo dia, a reunião será geral. Na ocasião a prefeita eleita pretende estipular metas para os próximos quatro anos.Micarla dividiu o anúncio do seu secretariado em duas partes. No dia 15 de dezembro chamou a atenção o perfil técnico para escolha do grupo de primeiro escalão. Já na terça-feira (23) falou mais alto o critério político, onde o Partido Verde foi o mais contemplado.Logo no início do ano, a pevista deve enviar à Câmara Municipal a proposta de reforma administrativa. Aliás, este será um dos assuntos em pauta na reunião da próxima semana com o secretariado. Micarla já apresentou uma inovação que foi a criação da Secretaria Municipal de Defesa Social, para qual foi designado o delegado Sérgio Leocádio.Nesta sexta-feira (26) mais duas mulheres foram convocadas para fazer parte da equipe. A atleta, Virna Dantas será assessora especial da Secretaria de Esporte e a arquiteta Diana Motta assumirá a Secretaria de Habitação. Ela deveria assumir o Instituto de Urbanismo, uma das inovações que Micarla pretende implantar e que agora está com a vaga em aberto.A posse da nova prefeita de Natal e do vice-prefeito, Paulinho Freire (PP), está marcada para o dia 1º de janeiro de 2009, às 17h no Teatro Alberto Maranhão. Logo depois será realizada a cerimônia de transferência de cargo no Palácio Felipe Camarão.A comemoração, no local ficará por conta da cantora potiguar, Marina Elali. No mesmo dia, só que no bairro de Felipe Camarão, a prefeita já empossada acompanhará o show da Banda Cavaleiros do Forró, no bairro Felipe Camarão.