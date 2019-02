O último adeus ao coronel Veiga Sepultamento do coronel Veiga reuniu amigos, familiares e admiradores que lamentaram a perda de um dos grandes incentivadores do esporte.

Foi sepultado hoje às 11h, no cemitério da Morada da Paz, em Emaús, o corpo do ex-secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, coronel João José Pinheiro Veiga. O ex-presidente do Alecrim FC e da Federação norte-rio-grandense Futebol (FNF), faleceu na tarde desta sexta-feira (12), por uma infecção hospitala, decorrente de uma cirurgia realizada na semana passada.



Depois de um longo padecimento, seu velório que foi realizado desde o início da noite de ontem (12) no centro de velório Morado da Paz, situada na av São José, em Lagoa Seca contou com a presença de admiradores, onde lamentaram a perda do amigo, conselheiro, e um dos grandes incentivadores do esporte.



Se encontravam presentes no sepultamento, amigos e familiares para dar o último adeus ao coronel aposentado do Exército Brasileiro, o piauense radicado em Natal há mais de 60 anos, o conselheiro mas antigo do Alecrim.



Coronel Veiga, foi secretário de Segurança nos governos de Tarcísio Maia, Lavosier Maia e Geraldo Melo, comandou esta pasta governamental em um período acumulado de onze anos. Veiga também foi o fundador da Federação de Tênis do RN.