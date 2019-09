O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, sexta-feira (23), o Plano de Negócios 2009-2013. A empresa estima investir US$174,4 bilhões, cerca de US$62 bi a mais do que o valor previsto no plano anterior, US$112,4 bi.A maior parte dos investimentos destina-se à área de Exploração e Produção, US$ 104,6 bi; seguida pelo Abastecimento com US$43,4; Gás e Energia US$11,8; Petroquímica 5,6; Distribuição US$ 3 bi; Corporativo US$3,2 e Biocombustíveis US$2,8. Só este ano serão investidos US$28,6 bi.

* Fonte: Petrobras