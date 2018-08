Assaltantes roubam R$ 7 mil de casa lotérica e cliente é ferido com tiro no pé Dois dos três assaltantes já foram identificados pela polícia.

Três homens armados invadiram e assaltaram uma casa lotérica, localizada na rua São João, no bairro das Rocas, zona Leste de Natal no começo da tarde desta sexta-feira (07). Foram levados R$ 7 mil da agência lotérica e os bandidos fugiram a pé.



De acordo com a informação de uma testemunha que não quis se identificar, os três homens entraram na lotérica já anunciando o assalto. Eles levaram pertences dos clientes e balearam um deles, que tentou reagir.



Dois dos assaltantes já foram identificados pela polícia, Arlindo Pereira do Nascimento e o outro conhecido como Ostra. As autoridades estão em diligência para tentar capturar os bandidos foragidos.