Seis questões são anuladas do exame de ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou nesta sexta-feira (13) a anulação de seis questões referentes à primeira fase da avaliação do exame de ordem. A decisão foi do Colégio Nacional de Presidentes de Comissões de Exame de Ordem, formado por representantes de seccionais estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Conselho Federal da OAB.

De acordo com Samaroni Cunha Monteiro, Secretário de Comissão de Estágio e Exame de Ordem, a anulação das questões 25, 41, 42, 53, 77 e 95 foi motivada por recursos dos examinandos. Com a decisão, apenas os alunos "prejudicados" pelas questões é que serão beneficiados.

"Caso algum candidato tenha 49 pontos e tenha acertado todas as questões que foram anuladas, não recebe a pontuação referente à elas", disse. Entretanto, Samaroni afirmou que o número de aprovados na primeira fase, que este ano ficou em 26,6%, vai aumentar.

A respeito da anulação das seis proposições, o secretário explicou que os alunos alegaram "motivos diversos". Na quarta-feira (18), serão divulgados os novos resultados, bem como anunciada a resposta dos recursos. A segunda fase será aplicada no dia 1º de março.