Rede básica precisa de estrutura para ajudar no combate à dengue Além de desafogar o Hospital Giselda Trigueiro, o serviço de saúde do município funcionando ajuda também nas ações de prevenção.

Durante a apresentação do Plano de Combate à Dengue de Natal, na manhã desta sexta-feira (06), um dos pontos mais enfatizados pelo infectologista Luiz Alberto Marinho foi a necessidade de uma rede básica de saúde que funcione.



“A rede básica precisa funcionar integralmente”, afirmou Luiz Alberto. Além de desafogar o Hospital Estadual Giselda Trigueiro, o serviço de saúde do município funcionando ajuda também nas ações de prevenção.



Pensando em reestruturar a rede de saúde o mais rápido possível, a prefeita Micarla de Sousa convocou o coordenador da Atenção Básica do Ministério da Saúde, Núlvio Lermen, para tomar ciência da situação em Natal.



Para Lermen, o principal foco será o Programa de Saúde da Família (PSF), onde se pretende criar os Núcleos de apoio ao PSF (Nasf), que prestam suporte às equipes. Atualmente, Natal conta com 104 equipes cadastradas, número que poderia ser maior, mas não é devido à falta de médicos.



“Nosso objetivo no Ministério da Saúde é colaborar com a gestão municipal. Natal conta com serviços de Saúde Bucal, Programa de Saúde da Família e Agentes Comunitários e já se propõe a aumentar essas equipes”, resumiu Lermen.