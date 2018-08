Entidades esperam superar crise com boas vendas no fim do ano

Fotos: Vlademir Alexandre Para especialistas, as compras de menor valor não devem sofrer queda.

As perspectivas do comércio para o tão esperado fim de ano não são as melhores. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL a estimativa de vendas este ano em relação ao ano passado baixou de 8,5% para 6%.



A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN - FCDL é mais otimista e prevê um crescimento entre 12% e 15%. O economista Giovani Rodrigues prefere recomendar cautela a quem já está afiando os pés para se "atirar" no programa preferido do fim de ano: as compras.



Ele acredita que está se configurando a perspectiva de uma crise que, em sua opinião, ainda não chegou aos lares brasileiros. "Entretanto, a queda nas vendas de automóveis já é uma sinalização de que as coisas não estão boas para o comércio", avalia o economista.



"Por isso é melhor que as pessoas evitem sair comprando e entrem o ano endividadas, até porque se a crise aumentar o país corre o risco de ter um quadro de desemprego em 2009", completou.



Já o superintendente da CDL Natal, Adelmo Freire, acredita que a crise não irá refletir no aumento dos preços, pois o lojista costuma se preparar para o Natal e abastecer os estoques com antecedência.



"As grandes compras, como os automóveis, que exigem uma linha de crédito mais alta, devem sofrer queda este ano, ao contrário das compras de menor valor", disse, acrescentando que o importante é que o consumidor não entre no clima da crise.



Um dos fatores que incentivam o movimento nas lojas, principalmente nos shoppings, é a decoração natalina, que já começou a ser montada. Na opinião de Adelmo Freire, a decoração antecipada é muito importante, pois faz com que as pessoas entrem no clima do Natal e isso motiva o movimento no comércio, refletindo positivamente nas vendas.



“Nos últimos anos o poder aquisitivo estava em pleno crescimento, não havia nada que assustasse o consumidor como o que está ocorrendo agora. Para se ter uma idéia, o final do ano de 2007 foi o melhor dos últimos 10 anos, com um incremento de vendas em torno de 10% em relação ao mesmo período de 2006”, comenta Freire.



Os itens preferidos são o vestuário, que inclui não apenas roupas, mas calçados e acessórios. A diversificação é grande e é o mais escolhido devido a dois fatores: presentes e renovação do guarda-roupa. Os eletromésticos devem manter as boas vendas, apesar de a maioria dos produtos como televisores, computadores, telefones e utensílios para casa, ser comprado a crédito.



A expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN para o fim de ano é boa. "Não acreditamos que esta crise internacional tenha reflexos diretos no movimento de fim de ano. Apostamos no trabalho e cremos que o clima natalino vai prevalecer. O comércio e os serviços potiguares apostam em um bom ciclo natalino, sim", afirma, com firmeza, o presidente da entidade, Marcelo Queiroz.



Ele explica que a estimativa é que as vendas do comércio potiguar no período que vai do fim de novembro até janeiro (devido ao fluxo turístico na cidade) cresçam entre 12% e 15% e que sejam abertas algo em torno de seis mil vagas temporárias.



Desse volume total, aproximadamente 30% devem ser efetivados nas lojas mesmo após o período de alta. Caso sejam confirmados, os números representarão um período natalino melhor que no ano passado, quando as vendas cresceram cerca de 10% e foram abertas 4,5 mil vagas de emprego temporário em todo o estado.