Júlio César acredita que o futebol brasileiro está nivelado por baixo Ponta-esquerda que ficou conhecido como "Uri Geller" afirma que estamos jogando como os europeus jogavam 30 anos atrás.

“Desce Uri Geller pela ponta esquerda e entorta seu marcador!”. Essa frase foi repetida muitas vezes por locutores esportivos nas décadas de 70 e 80.



Não foi à toa, portanto, que Júlio César, ex-jogador que teve passagem destacada pelo Flamengo, ganhou o apelido citado anteriormente, em alusão ao famoso ilusionista que entortava talheres.



Da mesma forma que não é de se estranhar também que o agora encarregado das categorias de base do CFZ (Centro de Futebol Zico) veja com pessimismo o futuro do futebol brasileiro.



Em entrevista ao site Justicadesportiva, ele avaliou o nível técnico dos jogadores: “Parecem europeus de 30 anos atrás”.



Tricampeão carioca pelo Rubro-negro, Júlio César disse ainda que todas as competições nacionais estão niveladas por baixo, e que, com isso, as notícias extra-campo, como as que envolvem a política e a justiça desportiva, ganham mais destaque.



JD – Como você avalia o nível técnico do Campeonato Carioca?



Júlio César - Acho que não só o Campeonato Carioca, mas todo o futebol brasileiro está com um nível técnico muito baixo. Nossos jogadores parecem os europeus de 30 anos atrás. Eles não partem para cima dos adversários, ficam sempre esperando alguém passar do lado para tocar a bola. Ganhamos cinco Copas do Mundo através do drible, mas, agora, estamos imitando os europeus na forma de jogar. Os caras torcem para que tenha uma bola parada para que se chegue ao gol. É frustrante.



JD - Nesse sentido, com os nossos principais jogadores atuando na Europa, você acredita que está havendo uma inversão de valores, com o futebol brasileiro ficando cada vez mais europeu e o europeu mais brasileiro?



Júlio César - O negócio inverteu totalmente. Atualmente, um dos melhores campeonatos, do ponto de vista técnico, é o Inglês. E o futebol brasileiro caiu muito. Aqui, sempre vivemos do drible, e não estou vendo mais isso. Hoje, é muita força e pouca cabeça.



JD – A que fator você atribui essa mudança na forma de atuar dos jogadores brasileiros?



Júlio César – Isso vem das categorias de base. Os clubes querem garotos fortes e grandes nas divisões de base. Se eu, um Zico ou um Adílio chega hoje a um clube, não passa na peneira. Éramos pequenos, quase desnutridos. Atualmente, se valoriza mais a força física.



JD – Já que você trabalha com categorias de base, essa é uma preocupação sua, de instruir e formar jogadores diferenciados?



Júlio César – O que procuro é obrigá-los a partir para cima do marcador. Vejo que os garotos, hoje, têm muito medo de errar. Mas é um trabalho muito difícil.



JD - O Flamengo terminou a primeira fase do Carioca em primeiro lugar de seu grupo, invicto. Mesmo assim, o time vem sofrendo críticas por não exibir um bom futebol. Qual a sua avaliação a respeito?



Júlio César – Tenho acompanhado os jogos e estou até meio chateado. Considero o Leonardo Moura e o Juan os melhores laterais do Brasil, mas eles estão afunilando muito, indo muito para o meio. E o Flamengo, como a maioria das equipes brasileiras, está mostrando um nível técnico muito ruim.



JD – Você se destacou como ponta-esquerdo. Numa realidade em que cada vez mais as equipes brasileiras vêm adotando esquemas com três zagueiros e alas, você acredita ainda ser possível armar um time com pontas de ofício?



Júlio César – Se você ligar no Campeonato Inglês, vai ver muitas equipes jogando com dois pontas abertos e um jogador centralizado. Infelizmente, aqui, está dessa maneira que vemos. Hoje, os clubes, quando têm um lateral habilidoso, um canhoto que seja, já querem deslocá-lo para jogar no meio. Tinha que falar para ele abrir e não se preocupar em marcar, mas em ir para cima do adversário. Querem que o cara marque lá atrás e corra até a linha de fundo para fazer o cruzamento. Vendo essas coisas, acho que não entendo mais de futebol.



JD – De que forma você vê a participação cada vez mais efetiva da Justiça Desportiva nos noticiários. Acha que há uma interferência muito grande das questões extra-campo?



Júlio César – Na verdade, acho que, hoje, a Justiça é a camisa 10. Aqui no Rio, não se fala em outra coisa a não ser no julgamento da perda de pontos do Vasco. Mas até entendo isso, da mesma forma que o destaque dado às questões políticas que envolvem o futebol. Dentro de campo, está muito feio. Então se fala do que acontece fora dele. Hoje, não se tem mais os dribles do Júlio César, os gols do Zico ou as cabeçadas do Roberto (Dinamite) para serem comentados. Na minha opinião, o Brasil tem que rever o que está fazendo com o seu futebol. O futebol brasileiro involuiu.