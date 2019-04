Lula festeja Natal em família na Granja do Torto, em Brasília O presidente despachou com assessores até o início da tarde de hoje (24) no Palácio do Planalto.

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva festeja o Natal com a família na residência oficial da Granja do Torto. Parte dos parentes do presidente já está em Brasília desde ontem (23). Eles vieram com Lula, que participou ontem da cerimônia natalina dos catadores de material reciclável em São Paulo.



O presidente despachou com assessores até o início da tarde de hoje (24) no Palácio do Planalto. Na sexta-feira (26), Lula cumpre agenda de trabalho e vai se encontrar com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para discutir a sanção do orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada.